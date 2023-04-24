Мудрик разочаровал "Челси": лондонцы могли купить другого игрока
В лондонском "Челси" считают ошибкой покупку Михаила Мудрика, который переехал на "Стэмфорд Бридж" в январе этого года. "Синие" могли купить вместо украинца другого игрока.
Ближайшим летом "Челси" планирует избавиться от ненужных футболистов и усилить состав, сообщает Football London.
В январе "Челси" объявил, что выиграл гонку за украинского вингера Михаила Мудрика. Болельщики были уверены, что этот футболист поможет клубу выйти на новый уровень. За молодого игрока заплатили 88,5 млн фунтов. В первой половине сезона Мудрик забил за донецкий "Шахтер" 18 голов во всех турнирах. Михаил стал одним из самых популярных вингеров континента.
Но с момента переезда в Лондон Мудрик сделал только две результативные передачи и до сих пор не забил ни одного мяча. Упали и другие показатели украинца, в частности, количество скоростных проходов и успешных обводок.
Кого еще хотел купить "Челси"?
В "Челси" разочарованы выбором в пользу Мудрика. При обсуждении кандидатуры украинца рассматривалась возможность покупки и другого футболиста. Речь идет о португальском вингере "Милана" Рафаэле Леау.
Представители лондонского клуба общались с владельцем "россонери" и спортивным директором команды на протяжении всего зимнего трансферного окна. Итальянцы хотели за 23-летнего футболиста 80 млн евро. Такая сделка обошлась бы дешевле покупки Мудрика.
Нет сомнений, что Леау был бы гораздо лучшим приобретением для "Челси", чем Мудрик, если более внимательно изучить их статистику в этом сезоне.
Леау входит в топ-10% лучших пяти европейских лиг по результативным передачам, продвижениям мяча и успешным атакам за последний год. Украинец оказался в топ-40% по последним двум статистическим показателям. Португалец продолжает забивать важные голы за "Милан". "Челси" вернется к этому трансферу ближайшим летом, а Мудрик может перейти в другую команду на правах аренды.
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