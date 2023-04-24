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Мудрик разочаровал "Челси": лондонцы могли купить другого игрока

24 апреля 2023 19:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик разочаровал Челси — лондонцы могли купить другого игрока
Михаил Мудрик перед матчем сборной Украины. Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В лондонском "Челси" считают ошибкой покупку Михаила Мудрика, который переехал на "Стэмфорд Бридж" в январе этого года. "Синие" могли купить вместо украинца другого игрока. 

Ближайшим летом "Челси" планирует избавиться от ненужных футболистов и усилить состав, сообщает Football London

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В январе "Челси" объявил, что выиграл гонку за украинского вингера Михаила Мудрика. Болельщики были уверены, что этот футболист поможет клубу выйти на новый уровень. За молодого игрока заплатили 88,5 млн фунтов. В первой половине сезона Мудрик забил за донецкий "Шахтер" 18 голов во всех турнирах. Михаил стал одним из самых популярных вингеров континента.

Но с момента переезда в Лондон Мудрик сделал только две результативные передачи и до сих пор не забил ни одного мяча. Упали и другие показатели украинца, в частности, количество скоростных проходов и успешных обводок. 

Кого еще хотел купить "Челси"?

В "Челси" разочарованы выбором в пользу Мудрика. При обсуждении кандидатуры украинца рассматривалась возможность покупки и другого футболиста. Речь идет о португальском вингере "Милана" Рафаэле Леау. 

Представители лондонского клуба общались с  владельцем "россонери" и спортивным директором команды на протяжении всего зимнего трансферного окна. Итальянцы хотели за 23-летнего футболиста 80 млн евро. Такая сделка обошлась бы дешевле покупки Мудрика.

Рафаэль Леау
Рафаэл Леау празднует гол. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Нет сомнений, что Леау был бы гораздо лучшим приобретением для "Челси", чем Мудрик, если более внимательно изучить их статистику в этом сезоне. 

Леау входит в топ-10% лучших пяти европейских лиг по результативным передачам, продвижениям мяча и успешным атакам за последний год. Украинец оказался в топ-40% по последним двум статистическим показателям. Португалец продолжает забивать важные голы за "Милан". "Челси" вернется к этому трансферу ближайшим летом, а Мудрик может перейти в другую команду на правах аренды. 

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