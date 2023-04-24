Мудрик разочаровал Челси — лондонцы могли купить другого игрока

Михаил Мудрик перед матчем сборной Украины. Фото: Reuters/Peter Cziborra

В лондонском "Челси" считают ошибкой покупку Михаила Мудрика, который переехал на "Стэмфорд Бридж" в январе этого года. "Синие" могли купить вместо украинца другого игрока.

Ближайшим летом "Челси" планирует избавиться от ненужных футболистов и усилить состав, сообщает Football London.

Читайте также:

В январе "Челси" объявил, что выиграл гонку за украинского вингера Михаила Мудрика. Болельщики были уверены, что этот футболист поможет клубу выйти на новый уровень. За молодого игрока заплатили 88,5 млн фунтов. В первой половине сезона Мудрик забил за донецкий "Шахтер" 18 голов во всех турнирах. Михаил стал одним из самых популярных вингеров континента.

Но с момента переезда в Лондон Мудрик сделал только две результативные передачи и до сих пор не забил ни одного мяча. Упали и другие показатели украинца, в частности, количество скоростных проходов и успешных обводок.

Кого еще хотел купить "Челси"?

В "Челси" разочарованы выбором в пользу Мудрика. При обсуждении кандидатуры украинца рассматривалась возможность покупки и другого футболиста. Речь идет о португальском вингере "Милана" Рафаэле Леау.

Представители лондонского клуба общались с владельцем "россонери" и спортивным директором команды на протяжении всего зимнего трансферного окна. Итальянцы хотели за 23-летнего футболиста 80 млн евро. Такая сделка обошлась бы дешевле покупки Мудрика.

Рафаэл Леау празднует гол. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Нет сомнений, что Леау был бы гораздо лучшим приобретением для "Челси", чем Мудрик, если более внимательно изучить их статистику в этом сезоне.

Леау входит в топ-10% лучших пяти европейских лиг по результативным передачам, продвижениям мяча и успешным атакам за последний год. Украинец оказался в топ-40% по последним двум статистическим показателям. Португалец продолжает забивать важные голы за "Милан". "Челси" вернется к этому трансферу ближайшим летом, а Мудрик может перейти в другую команду на правах аренды.

Напомним, жена Александра Усика показала аппетитные формы на пляже в Дубае. Екатерина надела довольно откровенный белый купальник.

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Им интересуется известный клуб.

Защитник сборной Украины Илья Забарный оказался не нужен английскому "Борнмуту". Однако у футболиста есть шанс проявить себя в АПЛ.

У полузащитника Руслана Малиновского возникли проблемы во Франции. Он давно не помогал "Марселю" результативными действиями на поле.