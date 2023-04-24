Мудрик розчарував Челсі — лондонці могли купити іншого гравця

Михайло Мудрик перед матчем збірної України Фото: Reuters/Peter Cziborra

У лондонському "Челсі" вважають помилкою запрошення Михайла Мудрика, який переїхав на "Стемфорд Брідж" у січні цього року. "Сині" могли купити замість українця іншого гравця.

Найближчим літом "Челсі" планує позбутися непотрібних футболістів і посилити склад, повідомляє Football London.

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У січні "Челсі" оголосив, що виграли гонку за українського вінгера Михайла Мудрика. Вболівальники були впевнені, що цей футболіст допоможе клубу вийти на новий рівень. За молодого гравця заплатили 88,5 млн. фунтів. У першій половині сезону Мудрик забив за донецький "Шахтар" 18 голів у всіх турнірах. Михайло став одним із найпопулярніших вінгерів континенту.

Але з моменту переїзду до Лондона Мудрик зробив лише дві результативні передачі і досі не забив жодного м'яча. Впали й інші показники українця, зокрема кількість швидкісних проходів та успішних обведень.

Кого ще хотів купити "Челсі"?

У "Челсі" розчаровані вибором на користь Мудрика. Під час обговорення кандидатури українця розглядалася можливість покупки й іншого футболіста. Йдеться про португальського вінгера "Мілана" Рафаеля Леау.

Представники лондонського клубу спілкувалися з власником "россонері" та спортивним директором команди протягом усього зимового трансферного вікна. Італійці хотіли за 23-річного футболіста 80 млн. євро. Така угода обійшлася б дешевше за покупку Мудрика.

Рафаел Леау відзначає гол. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Немає сумнівів, що Леау був би набагато кращим придбанням для "Челсі", ніж Мудрик, якщо уважніше вивчити їхню статистику цього сезону.

Леау входить до топ-10% найкращих п'яти європейських ліг за результативними передачами, просуванням м'яча та успішними атаками за останній рік. Українець опинився у топ-40% за останніми двома статистичними показниками. Португалець продовжує забивати важливі голи за "Мілан". "Челсі" повернеться до цього трансферу найближчого літа, а Мудрик може перейти в іншу команду на правах оренди.

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