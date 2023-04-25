Російську тенісистку Дяченко не пустили на престижний турнір — зняли прямо з літака

Віталія Дяченко на турнірі. Фото: instagram.com/vdiatchenko8/

Російську тенісистку Віталію Дяченко зняли з рейсу польської авіакомпанії. Причиною такого рішення став паспорт спортсменки.

Переможниця одного турніру WTA детально описала ситуацію на своїй сторінці в Instagram.

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Віталія Дяченко розповіла про те, що польська авіакомпанія LOT зняла її з рейсу через російське громадянство спортсменки. Вона мала летіти з Каїра на турнір до Ніцци з пересадкою у Варшаві, проте співробітники авіакомпанії відмовилися пускати її на борт, пославшись на правила LOT, які забороняють перевозити росіян.

Віталія Дяченко у клубі. Фото: instagram.com/vdiatchenko8/

Тенісистка не потрапила на турнір

Спортсменка розповіла, що їй довелося на 18 годину затриматися в аеропорту Каїра. Через це вона пропустила змагання у Ніцці.

"Чи справді це допомагає покращити ситуацію у світі? Сподіваюся на свободу від політики, расизму та нацизму. Просто миру та чистого неба, будь ласка!" — написала Віталія Дяченко.

Скріншот із instagram.com/vdiatchenko8/

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