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Російську тенісистку не пустили на престижний турнір: зняли прямо з літака

25 квітня 2023 11:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Російську тенісистку Дяченко не пустили на престижний турнір — зняли прямо з літака
Віталія Дяченко на турнірі. Фото: instagram.com/vdiatchenko8/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Російську тенісистку Віталію Дяченко зняли з рейсу польської авіакомпанії. Причиною такого рішення став паспорт спортсменки.

Переможниця одного турніру WTA детально описала ситуацію на своїй сторінці в Instagram.

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Віталія Дяченко розповіла про те, що польська авіакомпанія LOT зняла її з рейсу через російське громадянство спортсменки. Вона мала летіти з Каїра на турнір до Ніцци з пересадкою у Варшаві, проте співробітники авіакомпанії відмовилися пускати її на борт, пославшись на правила LOT, які забороняють перевозити росіян.

Віталія Дяченка
Віталія Дяченко у клубі. Фото: instagram.com/vdiatchenko8/

Тенісистка не потрапила на турнір

Спортсменка розповіла, що їй довелося на 18 годину затриматися в аеропорту Каїра. Через це вона пропустила змагання у Ніцці.

"Чи справді це допомагає покращити ситуацію у світі? Сподіваюся на свободу від політики, расизму та нацизму. Просто миру та чистого неба, будь ласка!" — написала Віталія Дяченко.

Instagram Віталії Дяченко
Скріншот із instagram.com/vdiatchenko8/

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