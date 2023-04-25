Шевченко розповів, як Зінченко став лідером збірної України

Олександр Зінченко в "Арсеналі". Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Коли минулими вихідними "Арсенал" програвав "Саутгемптону", легенду "Мілана" та колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка не здивувало, що саме Олександр Зінченко надихнув на нічию партнерів по команді.

Шевченко пояснив, як Зінченко перетворився з підлітка на лідера "канонірів" та національної команди, повідомляє CBS.

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Ще 2021 року Андрій Шевченко зробив Олександра Зінченка наймолодшим капітаном в історії збірної України у вирішальному відбірному матчі чемпіонату світу на виїзді у Франції. Епітети, які згадує наставник при думці про захисника "Арсеналу" — "Харизму, рішучість, відповідальність".

"Він лідер. Я зробив його наймолодшим капітаном тому, що Олександр на це заслуговував. Гравці хотіли бачити пов'язку на рукаві у Зінченка. Він подає гарний приклад", — розповів Андрій Шевченко.

Олександр Зінченко із капітанською пов'язкою. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лідерські якості та футбольні навички

Колишній наставник збірної України згадав, що навіть у юнацькому віці Олександр Зінченко виявляв лідерські якості. Він незмінно виконував на полі встановлення тренерського штабу та підтримував партнерів по команді.

"Він так легко поводиться з м'ячем, у нього дуже хороша техніка, і він не боявся брати на себе відповідальність, коли грав, навіть коли тільки починав. Відразу було видно, що він мав іншу, природну якість, відмінну від усіх інших: техніка, рух та впевненість.

Я пам'ятаю, як він прийшов до збірної йому було 16 років. Він виглядав як немовля! Зінченко розвинувся і виріс, став капітаном збірної України та одним із найкращих лівих захисників цього сезону. Він заслужив усе це своєю пристрастю до футболу, своєю дисципліною, своїм бажанням та амбіціями", — додав Андрій Шевченко.

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