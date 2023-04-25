Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шевченко рассказал, как Зинченко стал лидером сборной Украины arrow

Шевченко рассказал, как Зинченко стал лидером сборной Украины

25 апреля 2023 10:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко рассказал, как Зинченко стал лидером сборной Украины
Александр Зинченко в "Арсенале". Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Когда в минувшие выходные "Арсенал" проигрывал "Саутгемптону", легенду "Милана" и бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко не удивило, что именно Александр Зинченко вдохновил на ничью партнеров по команде.

Шевченко объяснил, как Зинченко превратился из подростка в лидера "канониров" и национальной команды, сообщает CBS

Читайте также:

В 2021 году Андрей Шевченко сделал Александра Зинченко самым молодым капитаном в истории сборной Украины в решающем отборочном матче чемпионата мира на выезде во Франции. Эпитеты, которые вспоминает наставник при мысли о защитнике "Арсенала" — "Харизма, решительность, ответственность".

"Он лидер. Я сделал его самым молодым капитаном потому, что Александр этого заслуживал. Игроки хотели видеть повязку на рукаве у Зинченко. Он подает хороший пример", — рассказал Андрей Шевченко. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко с капитанской повязкой. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лидерские качества и футбольные навыки

Бывший наставник сборной Украины вспомнил, что даже в юношеском возрасте Александ Зинченко проявлял лидерские качества. Он неизменно выполнял на поле установки тренерского штаба и поддерживал партнеров по команде. 

"Он так легко обращается с мячом, у него очень хорошая техника, и он не боялся брать на себя ответственность, когда играл, даже когда только начинал. Сразу было видно, что у него было другое, естественное качество, отличное от всех остальных: техника, движение и уверенность. 

Я помню, как он пришел в сборную, ему было 16 лет. Он выглядел как младенец! Зинченко развился и вырос, стал капитаном сборной Украины и одним из лучших левых защитников в этом сезоне. Он заслужил все это своей страстью к футболу, своей дисциплиной, своим желанием и амбициями", — добавил Андрей Шевченко. 

Напомним, жена Александра Усика показала аппетитные формы на пляже в Дубае. Екатерина надела довольно откровенный белый купальник.

В лондонском "Челси" недовольны Михаилом Мудриком. Украинца могут заменить другим футболистом. 

У португальца Криштиану Роналду начались новые проблемы в Саудовской Аравии. Это дорого обойдется "Аль-Насру".

В Бразилии появился футбольный клуб "Мариуполь". Одна из местных команд сменила название. 

Защитник сборной Украины Илья Забарный оказался не нужен английскому "Борнмуту". Однако у футболиста есть шанс проявить себя в АПЛ. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас