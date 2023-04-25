Шевченко рассказал, как Зинченко стал лидером сборной Украины

Александр Зинченко в "Арсенале". Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Когда в минувшие выходные "Арсенал" проигрывал "Саутгемптону", легенду "Милана" и бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко не удивило, что именно Александр Зинченко вдохновил на ничью партнеров по команде.

Шевченко объяснил, как Зинченко превратился из подростка в лидера "канониров" и национальной команды, сообщает CBS.

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В 2021 году Андрей Шевченко сделал Александра Зинченко самым молодым капитаном в истории сборной Украины в решающем отборочном матче чемпионата мира на выезде во Франции. Эпитеты, которые вспоминает наставник при мысли о защитнике "Арсенала" — "Харизма, решительность, ответственность".

"Он лидер. Я сделал его самым молодым капитаном потому, что Александр этого заслуживал. Игроки хотели видеть повязку на рукаве у Зинченко. Он подает хороший пример", — рассказал Андрей Шевченко.

Александр Зинченко с капитанской повязкой. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лидерские качества и футбольные навыки

Бывший наставник сборной Украины вспомнил, что даже в юношеском возрасте Александ Зинченко проявлял лидерские качества. Он неизменно выполнял на поле установки тренерского штаба и поддерживал партнеров по команде.

"Он так легко обращается с мячом, у него очень хорошая техника, и он не боялся брать на себя ответственность, когда играл, даже когда только начинал. Сразу было видно, что у него было другое, естественное качество, отличное от всех остальных: техника, движение и уверенность.

Я помню, как он пришел в сборную, ему было 16 лет. Он выглядел как младенец! Зинченко развился и вырос, стал капитаном сборной Украины и одним из лучших левых защитников в этом сезоне. Он заслужил все это своей страстью к футболу, своей дисциплиной, своим желанием и амбициями", — добавил Андрей Шевченко.

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