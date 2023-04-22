Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Зинченко провалил игру с "Саутгемптоном": какую оценку получил украинец arrow

Зинченко провалил игру с "Саутгемптоном": какую оценку получил украинец

22 апреля 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Зинченко провалил игру за Арсенал - какую оценку получил украинец
Рамсдейл и Зинченко провалили игру. Фото: Fotball London
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов


Арсенал едва спасся от голевого безумия с последней командой лиги Саутгемптоном – 3:3. Александр Зинченко провалил важный матч, а перед игрой игрок сборной Украины записал поздравление питомцу одной из футбольных школ Одессы.

Что пожелал и какую оценку получил украинец от экспертов, в материале Новини.LIVE

Читайте также:

В преддверии матча, украинская звезда "Арсенала" Александр Зинченко решил позаботиться о молодежи. Подарил 20 пар бутс юным игрокам Вересу. Часть обуви досталась даже игрокам молодежного состава U-19.

Но у АПЛ дела у команды обстояли не лучшим образом. Лидер английского первенства продолжает терять "золотые" очки и приближается к "серебру". А украинский лидер "канониров" выдал провальный матч и получил одну из самых плохих оценок.

Единственное можно отметить "капитанские" способности Александра. После двух пропущенных мячей украинский защитник собрал вокруг себя партнеров и стал заводить их. Это дало свои плоды – на 20-й минуте отставания хозяев сократил Габриэл Мартинелли. А в концовке столичный клуб смог отыграться. На 88-й минуте Мартин Эдегор поразил ворота "святых", а на 90-й Сака вырвал ничью.

Зинченко вышел в стартовом составе "канониров", провел на поле 72 минуты, после чего был заменен Эдди Нкетиа. На 45+4 украинец получил желтую карточку. От Whoscored он получил низкие 5,7. Меньше только у Рамсдейла 5,1

Пока "Арсенал" все еще находится на первом месте таблицы АПЛ. У команды 75 очков после 32 туров. У ближайшего преследователя "Манчестер Сити" есть 70 пунктов, однако у него две игры в запасе.

Напомним, два матча "Динамо" вошли в топ Лиги чемпионов.

Игроки "Ман Сити" получат заоблачные бонусы в конце сезона.

Легенда украинского футбола, обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко в очередной раз обратился к мировому сообществу из-за широкомасштабного российского вторжения в Украину.

У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. Вскоре скандал спровоцировал и сам Роналду. Ему грозит тюремный срок и даже депортация из страны.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас