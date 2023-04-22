Зинченко провалил игру за Арсенал - какую оценку получил украинец

Рамсдейл и Зинченко провалили игру. Фото: Fotball London



Арсенал едва спасся от голевого безумия с последней командой лиги Саутгемптоном – 3:3. Александр Зинченко провалил важный матч, а перед игрой игрок сборной Украины записал поздравление питомцу одной из футбольных школ Одессы.

Что пожелал и какую оценку получил украинец от экспертов, в материале Новини.LIVE

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В преддверии матча, украинская звезда "Арсенала" Александр Зинченко решил позаботиться о молодежи. Подарил 20 пар бутс юным игрокам Вересу. Часть обуви досталась даже игрокам молодежного состава U-19.

Но у АПЛ дела у команды обстояли не лучшим образом. Лидер английского первенства продолжает терять "золотые" очки и приближается к "серебру". А украинский лидер "канониров" выдал провальный матч и получил одну из самых плохих оценок.

Единственное можно отметить "капитанские" способности Александра. После двух пропущенных мячей украинский защитник собрал вокруг себя партнеров и стал заводить их. Это дало свои плоды – на 20-й минуте отставания хозяев сократил Габриэл Мартинелли. А в концовке столичный клуб смог отыграться. На 88-й минуте Мартин Эдегор поразил ворота "святых", а на 90-й Сака вырвал ничью.

Зинченко вышел в стартовом составе "канониров", провел на поле 72 минуты, после чего был заменен Эдди Нкетиа. На 45+4 украинец получил желтую карточку. От Whoscored он получил низкие 5,7. Меньше только у Рамсдейла 5,1

Пока "Арсенал" все еще находится на первом месте таблицы АПЛ. У команды 75 очков после 32 туров. У ближайшего преследователя "Манчестер Сити" есть 70 пунктов, однако у него две игры в запасе.

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