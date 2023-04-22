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Зінченко провалив гру з "Саутгемптоном": яку оцінку отримав українець

22 квітня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Зінченко провалив гру за Арсенал -- яку оцінку отримав українець
Рамсдейл та Зінченко провалили гру. Фото: Fotball London
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст


Арсенал ледве врятувався від гольового божевілля з останньою командою ліги Саутгемптоном – 3:3. Олександр Зінченко провалив важливий матч, а перед грою гравець збірної України записав привітання вихованцю однієї з футбольних шкіл Одеси.

Що саме побажав та яку оцінку отримав українець від експертів, в матеріалі Новини.LIVE

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Напередодні матчу, українська зірка "Арсеналу" Олександр Зінченко вирішив попіклуватися про молодь. Подарував 20 пар бутс юним гравцям “Вересу”. Частина взуття дісталася навіть гравцям молодіжного складу U-19.

Але в АПЛ справи у команди йшли не кращим чином. Лідер англійської першості продовжує втрачати "золоті" очки й наближається до "срібла". А український лідер "канонірів" видав провальний матч та отримав одну з найгірших оцінок.

Єдине можна відзначити “капітанські” здібності Олександра. Після двох пропущених м'ячів український захисник зібрав навколо себе партнерів та почав заводити їх. Це дало свої плоди – на 20-й хвилині відставання господарів скоротив Габріел Мартінеллі. А в кінцівці столичний клуб зміг відігратися. На 88-й хвилині Мартін Едегор вразив ворота "святих", а на 90-й Сака вирвав нічию.

Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів", провів на полі 72 хвилини, після чого був замінений на Едді Нкетіа. На 45+4 українець отримав жовту картку. Від Whoscored він отримав низькі 5,7. Менше лише у Рамсдейла 5,1

Наразі "Арсенал" все ще знаходиться на першому місці таблиці АПЛ. У команди 75 очок після 32 турів. Найближчий переслідувач "Манчестер Сіті" має 70 пунктів, проте у нього дві гри в запасі.

Нагадаємо, два матчі "Динамо" увійшли в топ Ліги Чемпіонів. 

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