Циганков проти Луніна — українці вийдуть в основі на матч Реала проти Жирони

Гравці "Реалу" на розминці перед матчем. Фото: REUTERS/Juan Medina

У рамках 31 туру чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" прийме мадридський "Реал". У цьому матчі на поле вийдуть відразу два українські футболісти.

Травма Тібо Куртуа поверне до основного складу "Реала" Андрія Луніна, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У цьому матчі очки більше потрібні команді Мічела Санчеса, ніж підопічним Карло Анчелотті. "Реал" зберігає математичні шанси виграти титул у Ла Лізі, але навряд чи мадридці зможуть наздогнати та випередити "Барселону". З іншого боку, "бланкос" необхідно закріпитися на другому місці в турнірній таблиці. На цю позицію претендує і "Атлетіко".

Циганков спостерігає за боротьбою Бальде та Арнау. Фото: REUTERS/Albert Gea

Циганков мріє про нові голи

У матчі з "Жироною" на полі з перших хвилин знову зіграє українець Андрій Лунін. Молодий воротар часто грає за "Реал" цього сезону через травми Тібо Куртуа. Бельгієць отримав чергове пошкодження, тож тепер цей поєдинок перетвориться на дуель Андрія Луніна та Віктора Циганкова.

Колишній капітан "Динамо" допоміг каталонцям закріпитись у статусі середняка чемпіонату Іспанії. Циганков провів за "Жирону" вже 11 матчів, у яких забив три голи та зробив стільки ж результативних передач. Він знає, як відправити м'яч у сітку воріт "Реала", оскільки робив це у складі "Динамо". Чи вийде відзначитись і у складі "Жирони"?

Нагадаємо, дружина Олександра Усика показала ідеальну фігуру на пляжі у Дубаї. Катерина вдягла досить відвертий білий купальник.

У португальця Кріштіану Роналду почалися нові проблеми у Саудівській Аравії. Це дорого коштуватиме "Аль-Насру".

У Бразилії з'явився футбольний клуб "Маріуполь". Одна з місцевих команд змінила назву.

Відому російську тенісистку не пустили до літака польської авіакомпанії через громадянство спортсменки.