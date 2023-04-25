Челси наймет Почеттино — тренер назвал главное трансферное требование

Виктор Осимхен после матча "Наполи". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Лондонский "Челси" работает над возможной сделкой по переезду Виктора Осимхену из "Наполи" на "Стэмфорд Бридж". "Синие" хотят решить проблему низкой результативности команды за счет нигерийского форварда.

Покупка Осимхена является главным трансферным условием будущего тренера "Челси" Маурисио Почеттино, сообщает talkSPORT.

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По мнению Маурисио Почеттино, "Челси" находится всего в нескольких трансферах от борьбы за титул Премьер-лиги. Учитывая низкую результативность лондонцев в этом сезоне, неудивительно, что новый форвард попал в список приоритетных трансферов аргентинского тренера.

Виктор Осимхен в игре против "Ювентуса". REUTERS/Massimo Pinca

Высокая стоимость форварда

"Челси" хотел подписать Осимхена еще прошлым летом. В клубе не сомневаются, что через несколько месяцев сумеют пригласить нигерийца на "Стэмфорд Бридж". "Наполи" потребует плату в размере более 100 млн евро за своего звездного нападающего. Это более половины бюджета, который Почеттино может получить этим летом.

Очевидный альтернативный вариант — интегрировать в первую команду Ромелу Лукаку, который сейчас находится в аренде в миланском "Интере". Раньше Лукаку не вписывался в планы Томаса Тухеля, но при Почеттино он мог оказаться эффективным.

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