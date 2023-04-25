Челсі запросить Почеттіно — тренер назвав головну трансферну вимогу

Віктор Осімхен після матчу "Наполі". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Лондонський "Челсі" працює над можливою угодою з переїзду Віктора Осімхена з "Наполі" на "Стемфорд Брідж". "Сині" хочуть розв'язати проблему низької результативності команди шляхом запрошення нігерійського форварда.

Купівля Осімхена є головною трансферною умовою майбутнього тренера "Челсі" Маурісіо Почеттіно, повідомляє talkSPORT.

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На думку Маурісіо Почеттіно, "Челсі" знаходиться всього за кілька трансферів від боротьби за титул Прем'єр-ліги. Враховуючи низьку результативність лондонців цього сезону, не дивно, що новий форвард потрапив до списку пріоритетних трансферів аргентинського тренера.

Віктор Осімхен у грі проти "Ювентуса". REUTERS/Massimo Pinca

Висока вартість форварда

"Челсі" хотів підписати Осімхена ще минулого літа. У клубі не сумніваються, що за кілька місяців зможуть запросити нігерійця на "Стемфорд Брідж". "Наполі" вимагатиме плату у розмірі понад 100 млн євро за свого зіркового нападника. Це більш ніж половина бюджету, який Почеттіно може отримати цього літа.

Очевидний альтернативний варіант — інтегрувати до першої команди Ромелу Лукаку, який зараз перебуває в оренді в міланському "Інтері". Раніше Лукаку не вписувався в плани Томаса Тухеля, але за Почеттіно він міг виявитися ефективним.

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