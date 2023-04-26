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Циганков провалив матч із "Реалом", а Лунін встановив історичний антирекорд

26 квітня 2023 08:48
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Циганков провалив матч із Реалом — Лунін встановив антирекорд
Циганков та Кастельянос перед Луніним. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках 31 туру іспанської Ла-Ліги "Жирона" прийняла мадридський "Реал". Поєдинок закінчився сенсаційною перемогою господарів поля із рахунком 4:2.

У цьому протистоянні взяли участь одразу два футболісти збірної України, нагадує портал Новини.LIVE.

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Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Циганков уже став одним із лідерів "Жирони". На його рахунку три забиті голи та стільки ж результативних передач в одинадцяти поєдинках. Екскапітан "Динамо" з'явився на полі здебільшого каталонської команди.

Валентин Кастельянос
Валентин Кастельянос святкує гол. Фото: REUTERS/Albert Gea

У "Реала" через гастроентерит поєдинок пропустив основний воротар Тібо Куртуа. Це дозволило вийти у стартовому складі мадридської команди українцю Андрію Луніну, проте для нього поєдинок став справжнім кошмаром.

Герої та антигерої гри

Свій найкращий матч у сезоні провів форвард "Жирони" Валентин Кастельянос. Він записав на свій рахунок одразу чотири голи, що дозволило каталонцям перемогти з рахунком 4:2.

Востаннє один футболіст забивав "Реалу" чотири голи рівно десять років тому. То був поляк Роберт Левандовський, який тоді грав за дортмундську "Боруссію". Андрій Лунін став першим голкіпером "Реала" за 76 років, який пропустив чотири м'ячі від одного гравця у матчі чемпіонату Іспанії.

Жирона - Реал
Оцінки за матч "Жирона" — "Реал". Скріншот: WhoScored

Гравцем поєдинку став Кастельянос, який одержав оцінку 10. Це найвищий бал. Найнижча оцінка у Луніна — 5,4. Циганкову дістався середній бал — 6,7.

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