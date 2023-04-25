Хави прокомментировал возвращение Месси в "Барселону"

Хави Эрнандес во время матч. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Главный тренер "Барселоны" Хави ответил на слухи о скором возращении на "Камп Ноу" Лионеля Месси. Аргентинец может начать в каталонской команде следующий сезон.

Месси решил не продлевать контракт с французским "ПСЖ", напоминает Marca.

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Главной преградой для возвращения Лео Месси в "Барселону" является руководство Ла Лиги. Наставник "сине-гранатовых" Хави переадресовал вопрос об аргентинце главе Примеры Хавьеру Тебасу.

"Разрешит ли Ла Лига подписать Месси? Я не знаю, спросите у самого Тебаса. Мы будем соблюдать все правила лиги, но, в конце концов, это будет зависеть не только от нас", — заявил Хави Эрнандес.

Президент Ла Лиги Тебас на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Каталонская "Барселона" давно конфликтует с руководством Ла Лиги. "Сине-гранатовые" публично призывали функционера освободить должность. Тебас считает, что "Барселона" финансово не сможет позволить себе возвращение Месси.

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