Бывший игрок "Шахтера" пропал под Бахмутом

Михаил Костенко в рядах ВСУ. Фото: facebook.com/tatiana.kostenko.50

При обороне Бахмута в Донецкой области бесследно исчез боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Костенко. До полномасштабного российского вторжения он был профессиональным футболистом.

О пропаже защитника Украины сообщила в Facebook его супруга Татьяна Костенко.

Читайте также:

В декабре 2023 года под Бахмутом пропал бывший форвард молодежных команд "Шахтера", винницкой "Нивы" и "Чайки" 26-летний Михаил Костенко.

Семья просит помочь найти Костенко

В юношеском возрасте Костенко выступал в академиях киевских клубов "Арсенал" и "Динамо", а с 2012 по 2016 года был в системе донецкого "Шахтера", где играл за различные молодежные и дублирующие составы, а также был в аренде в "Александрии" U-19.

Михаил Костенко после матча. Фото: ФК "Полесье"

В августе 2016 года на правах свободного агента перешел в винницкую "Ниву", затем выступал за "Чайку". Также он играл за команду "Полесье" Ставки, в составе которой становился лучшим бомбардиром Кубка Житомирской области 2021. На счету футболиста семь голов.

Костенко сыграл один матч в Кубке Украины в сезоне 2016/2017 за "Ниву", а также два поединка за сборную Украины U-16 в 2012 году.

Напомним, у португальца Криштиану Роналду начались новые проблемы в Саудовской Аравии. Это дорого обойдется Аль-Насре.

В Бразилии появился футбольный клуб "Мариуполь". Одна из местных команд сменила название.

Известную российскую теннисистку не пустили в самолет польской авиакомпании из-за гражданства спортсменки.

Будущий тренер "Челси" Маурисио Почеттино потребовал купить летом результативного нападающего.