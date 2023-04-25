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Колишній гравець "Шахтаря" зник під Бахмутом

25 квітня 2023 14:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній гравець "Шахтаря" зник під Бахмутом
Михайло Костенко у лавах ЗСУ. Фото: facebook.com/tatiana.kostenko.50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

При обороні Бахмута на Донеччині безслідно зник боєць Збройних сил України (ЗСУ) Михайло Костенко. До повномасштабного російського вторгнення він був професійним футболістом.

Про зникнення захисника України повідомила у Facebook його дружина Тетяна Костенко.

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У грудні 2023 року під Бахмутом зник колишній форвард молодіжних команд "Шахтаря", вінницької "Ниви" та "Чайки" 26-річний Михайло Костенко.

Сім'я просить допомогти знайти Костенка

У юнацькому віці Костенко виступав в академіях київських клубів "Арсенал" та "Динамо", а з 2012 по 2016 роки був у системі донецького "Шахтаря", де грав за різні молодіжні та дублюючі склади, а також був в оренді в "Олександрії" U-19.

Михайло Костенко
Михайло Костенко після матчу. Фото: ФК "Полісся"

У серпні 2016 року на правах вільного агента перейшов до вінницької "Ниви", потім виступав за "Чайку". Також він грав за команду "Полісся" Ставки, у складі якої ставав найкращим бомбардиром Кубка Житомирської області 2021 року. На рахунку футболіста сім голів.

Костенко зіграв один матч у Кубку України у сезоні 2016/2017 за "Ниву", а також два поєдинки за збірну України U-16 у 2012 році.

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