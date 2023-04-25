Колишній гравець "Шахтаря" зник під Бахмутом
При обороні Бахмута на Донеччині безслідно зник боєць Збройних сил України (ЗСУ) Михайло Костенко. До повномасштабного російського вторгнення він був професійним футболістом.
Про зникнення захисника України повідомила у Facebook його дружина Тетяна Костенко.
У грудні 2023 року під Бахмутом зник колишній форвард молодіжних команд "Шахтаря", вінницької "Ниви" та "Чайки" 26-річний Михайло Костенко.
Сім'я просить допомогти знайти Костенка
У юнацькому віці Костенко виступав в академіях київських клубів "Арсенал" та "Динамо", а з 2012 по 2016 роки був у системі донецького "Шахтаря", де грав за різні молодіжні та дублюючі склади, а також був в оренді в "Олександрії" U-19.
У серпні 2016 року на правах вільного агента перейшов до вінницької "Ниви", потім виступав за "Чайку". Також він грав за команду "Полісся" Ставки, у складі якої ставав найкращим бомбардиром Кубка Житомирської області 2021 року. На рахунку футболіста сім голів.
Костенко зіграв один матч у Кубку України у сезоні 2016/2017 за "Ниву", а також два поєдинки за збірну України U-16 у 2012 році.
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