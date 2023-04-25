Хаві прокоментував повернення Мессі до "Барселони"

Хаві Ернандес під час матчу. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Головний тренер "Барселони" Хаві відповів на чутки про повернення на "Камп Ноу" Ліонеля Мессі. Аргентинець може розпочати у каталонській команді наступний сезон.

Мессі вирішив не продовжувати контракт із французьким "ПСЖ", нагадує Marca.

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Головною перепоною для повернення Лео Мессі до "Барселони" є керівництво Ла-Ліги. Наставник "синьо-гранатових" Хаві переадресував питання про аргентинця главі Прімери Хав'єру Тебасу.

Чи дозволить Ла-Ліга підписати Мессі? Я не знаю, спитайте у самого Тебаса. Ми дотримуватимемося всіх правил ліги, але, зрештою, це залежатиме не тільки від нас", — заявив Хаві Ернандес.

Президент Ла-Ліги Тебас на пресконференції. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Каталонська "Барселона" давно конфліктує із керівництвом Ла-Ліги. "Синьо-гранатові" публічно закликали функціонера звільнити посаду. Тебас вважає, що "Барселона" фінансово не зможе дозволити собі повернення Мессі.

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