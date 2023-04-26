Самая горячая спортсменка мира Алика Шмидт показала идеальную фигуру в желтом купальнике

Алика Шмидт на тренировке. Фото: instagram.com/alicasmd

Шесть лет назад немецкая бегунья Алика Шмидт была признана самой сексуальной спортсменкой планеты. Молодую девушку считали восходящей звездой легкой атлетики.

Легкоатлетка пока не оправдала надежд, но армия ее поклонников растет с каждым днем. Алика Шмидт стала новой героиней рубрики "Девушка недели" на портале Новини.LIVE.

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Алике Шмидт уже 24 года. Она пока так и не достигла впечатляющих успехов в профессиональном спорте, но у легкоатлетки еще будет шанс завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. Это мечта Алики на протяжение многих лет.

Алика Шмидт на разминке. Фото: instagram.com/alicasmd

Шмидт продолжает тренироваться и выступать на локальных соревнованиях в Германии. Пик спортивных достижений легкоатлетки пришелся на последние годы прошлого десятилетия. В 2017 году Алика в сборной Германии стала серебряной медалисткой в эстафете 4x400 на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Два года спустя Шмидт завоевала бронзовую награду в эстафете на чемпионате Европы до 23 лет.

Алика Шмидт на стадионе и дома. Фото: instagram.com/alicasmd

Немецкая красавица продолжает упорно тренироваться. Она соблюдает диету, но не отказывает себе в удовольствии съесть плитку черного шоколада. Поддерживает футбольный клуб "Ингольштадт", хотя целый сезон работала тренером дортмундской "Боруссии" по фитнесу.

Алика Шмидт готовится к турниру. Фото: instagram.com/alicasmd

Шмидт отказала изданию "Playboy", которое обратилось к Алике с предложением сделать фотосессию. Девушка хочет, чтобы ее запомнили благодаря спортивным достижениям. При этом она не стесняется делиться с подписчиками в социальной сети достаточно откровенными фотографиями.

Алика много путешествует и выкладывает на своей странице снимки из экзотических уголков мира.

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