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"Мудрику не дають м'яч": Конопля розповів про проблеми вінгера "Челсі"

26 квітня 2023 17:06
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Мудрику не дають м'яч — в Шахтарі розповіли про проблеми вінгера Челсі
Михайло Мудрик виборює м'яч. Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля поділився думкою про гру в "Челсі" свого партнера зі збірної України Михайла Мудрика. Футболіст вважає, що гравці лондонського клубу ігнорують молодого вінгера.

Конопля чекає, поки завершиться адаптація Мудрика у "Челсі", повідомляє "Брутальний футбол".

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Колишній партнер Мудрика з донецького "Шахтаря" зізнався, що стежить за виступами Михайла на "Стемфорд Брідж". Юхим Конопля впевнений, що вінгер зможе закріпитися в основному складі "синіх".

Мудрика ігнорують у "Челсі"

Однак поки що цьому процесу заважають інші футболісти "Челсі". У деяких матчах вони начебто не помічають українського півзахисника.

"У деяких моментах Фелікс і Хаверц наче тільки один з одним грають. Очевидно, що між ними є порозуміння. Проблема в тому, що Мудрика при цьому ігнорують. І коли Мишко відкривається за спину центральному захиснику, Фелікс просто веде м'яч далі", — пояснив Конопля. 

Михайло Мудрік
Михайло Мудрік іде з поля. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Майбутнє Мудрика у Лондоні

Захисник "Шахтаря" вважає, що інтеграції Мудрика до "Челсі" може сприяти зміна ігрової схеми команди. Це покращить і статистику вінгера, і збільшить відсоток перемог "синіх".

"Фофана говорив, що Мудрик — швидкий футболіст. Може не всі в "Челсі" це знають. Результат зміниться, якщо перебудувати гру команди. Мудрик здатний робити різницю на полі. Цю якість необхідно використати", — розповів футболіст "Шахтаря".

Нагадаємо, майбутній тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно вимагає купити влітку результативного нападника.

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