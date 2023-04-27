Холанд сделал то, что еще никому не удавалось в АПЛ

Эрлинг Холанд забил свой 33 гол в АПЛ. Фото: Reuters/Lee Smith

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд превзошел рекорд по голам Мохаммеда Салаха в английской Премьер-лиге (АПЛ). Это удалось футболисту "Манчестер Сити" в его первый же сезон на Туманном Альбионе.

Холанд помог "горожанам" обыграть "Арсенал" со счетом 4:1, напоминает портал Новини.LIVE.

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В поединке 33 тура АПЛ против "Арсенала" Эрлинг Холанд забил четвертый гол своей команды. Норвежец установил рекорд результативности в возрасте 22 лет, причем это его первый сезон в Англии.

Эрлинг Холанд поразил ворота "Арсенала". Фото: REUTERS/Phil Noble

Холанд стал рекордсменом по количеству голов в течение одного сезона АПЛ. Это его 33 мяч в составе "Манчестер Сити" в национальном первенстве. Таким образом норвежец превзошел предыдущее достижение. Оно принадлежало египетскому форварду "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху, который забил 32 гола в сезоне 2017/2018.

Самые результативные игроки АПЛ в сезонах

33 гола — Эрлинг Холанд (2022/2023)

32 гола — Мохамед Салах (2017/2018)

31 гола — Луис Суарес (2013/2014)

31 гола — Криштиану Роналду (2007/2008)

31 гола — Алан Ширер (1995/1996)

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