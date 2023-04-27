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Зинченко прощается с чемпионством: "Манчестер сити" разгромил "Арсенал" в матче сезона АПЛ

27 апреля 2023 06:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Зинченко прощается с чемпионством – Манчестер сити разбил Арсенал
Украинец сражался и получил средний балл. Фото: Reuters/Phil Noble
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Решающий поединок за чемпионство в АПЛ завершился полным доминированием команды Гвардиолы. "Манчестер сити", имея 2 матча в запасе, переиграли прямого конкурента за золото "Арсенал" с большим счетом и приблизились на расстояние 3 очка.

Эта игра стала настоящим бенефисом связки Холланд – Де Брюйне, передают Новини.LIVE.

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Команды играли почти в основных составах. У "Ман сити" не хватало только Аке вместо которого играл Аканджи, а у "Арсенала" место Салиба занимал Холдинг.

Холанда и Де Брюйне не остановить

К сожалению для поклонников Зинченко и "канониров" уже с самого дебюта хозяева начали снимать все вопросы о победителе во встрече от которой зависела судьба чемпионских наград. Холанд и Де Брюйне на 7-й минуте разыграли первую голевую комбинацию, норвежец отдал, а бельгиец точно пробил.

Затем в первом тайме у подопечных Гвардиолы была еще серия голевых моментов, но Холанду и Де Брюйне долго не удавалось забить второй мяч. Надежно защищал ворота Рэмсдейла. Пробить его вторично сумел только Стоунз в компенсированное время. Рефери принял решение только с помощью ВАРА.

Во втором тайме "Ман сити" продолжили свое дело. Снова Холанд принимает у центра, разворачивается и подходит на Де Брюйне, которого не могут удержать защитники.

Единственный гол для "Арсенала" провел Холдинг на 85-й, но в ответ Холанд расправил зачистку и, наконец, для его команды забил. Итог 4:1 и, если "Сити" не будет терять очки, то станет чемпионом.

Зинченко получил от Whoscored не самый низкий балл – 6,1. Но ничем не выделялся.

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