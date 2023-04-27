Зинченко прощается с чемпионством – Манчестер сити разбил Арсенал

Украинец сражался и получил средний балл. Фото: Reuters/Phil Noble

Решающий поединок за чемпионство в АПЛ завершился полным доминированием команды Гвардиолы. "Манчестер сити", имея 2 матча в запасе, переиграли прямого конкурента за золото "Арсенал" с большим счетом и приблизились на расстояние 3 очка.

Эта игра стала настоящим бенефисом связки Холланд – Де Брюйне, передают Новини.LIVE.

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Команды играли почти в основных составах. У "Ман сити" не хватало только Аке вместо которого играл Аканджи, а у "Арсенала" место Салиба занимал Холдинг.

Холанда и Де Брюйне не остановить

К сожалению для поклонников Зинченко и "канониров" уже с самого дебюта хозяева начали снимать все вопросы о победителе во встрече от которой зависела судьба чемпионских наград. Холанд и Де Брюйне на 7-й минуте разыграли первую голевую комбинацию, норвежец отдал, а бельгиец точно пробил.

An emphatic opener! 👏 @KevinDeBruyne puts us ahead at the Etihad 🌟 pic.twitter.com/JoNCfFXIJt — Manchester City (@ManCity) 26 апреля 2023

Затем в первом тайме у подопечных Гвардиолы была еще серия голевых моментов, но Холанду и Де Брюйне долго не удавалось забить второй мяч. Надежно защищал ворота Рэмсдейла. Пробить его вторично сумел только Стоунз в компенсированное время. Рефери принял решение только с помощью ВАРА.

Во втором тайме "Ман сити" продолжили свое дело. Снова Холанд принимает у центра, разворачивается и подходит на Де Брюйне, которого не могут удержать защитники.

В течение суток ночи для Роб Холдинг, а Аарон Рамсдел и Рейс Нелсон являются скромными скверами 👇 #AFC https://t.co/hoQUoZOMHV — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) April 26, 2023

Единственный гол для "Арсенала" провел Холдинг на 85-й, но в ответ Холанд расправил зачистку и, наконец, для его команды забил. Итог 4:1 и, если "Сити" не будет терять очки, то станет чемпионом.

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