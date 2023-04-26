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"Зінченко може привести "Арсенал" до титулу": ексхавбек "канонірів" підтримав українця

26 квітня 2023 15:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко може привести Арсенал до титулу — Кемпбелл підтримав українця
Олександр Зінченко виборює м'яч. Фото: Reuters/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард лондонського "Арсеналу" Кевін Кемпбелл назвав лідера у команді Мікеля Артети. Експерт вважає, що ще рано списувати "канонірів" з рахунків у чемпіонських перегонах.

На лондонців чекає важливий матч проти "Манчестер Сіті", нагадує HITS.

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Кевін Кемпбелл вважає, що Олександру Зінченку та Габі Жезусу вдалося згуртувати навколо себе футболістів "Арсеналу". Поки бразилець травмований, український захисник змушує партнерів по команді грати на межі сил.

"Дозвольте мені розповісти вам, чому Зінченко зібрав усіх навколо себе в матчі з "Саутгемптоном". Він мав підбадьорити хлопців. Команда "спила", вона програвала вдома з рахунком 2:0.

Я не розумію експертів, які критикують Зінченка. Він вміє "завести" команду на правах досвідченішого футболіста. Після його зауважень "Арсенал" найчастіше починає грати краще", — розповів Кемпбелл.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко на розминці. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Боротьба за титул

Крім цього, експерт відзначив ігрові характеристики українського захисника. Завдяки зміщенням Зінченка до центру "Арсенал" отримує ще одну можливість для проведення атак.

"Такі футболісти, як Олександр, роблять різницю на полі. Він є однією з головних причин, чому команда посідає перше місце у турнірній таблиці та все ще претендує на титул", — пояснив Кевін Кемпбелл.

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