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"Зинченко может привести "Арсенал" к титулу": экс-хавбек "канониров" поддержал украинца

26 апреля 2023 15:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко может привести Арсенал к титулу: Кэмпбелл поддержал украинца
Александр Зинченко борется за мяч. Фото: Reuters/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард лондонского "Арсенала" Кевин Кэмпбелл назвал лидера в команде Микеля Артеты. Эксперт считает, что еще рано списывать "канониров" со счетов в чемпионской гонке.

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Кевин Кэмпбелл считает, что Александру Зинченко и Габи Жезусу удалось сплотить вокруг себя футболистов "Арсенала". Пока бразилец травмирован, украинский защитник почти в одиночку заставляет партнеров по команде играть на пределе сил. 

"Позвольте мне рассказать вам, почему Зинченко собрал всех вокруг себя в матче с "Саутгемптоном". Он должен был встряхнуть ребят. Команда "спала", она проигрывала дома со счетом 2:0. 

Я не понимаю экспертов, которые критикуют Зинченко. Он умеет "завести" команду на правах более опытного футболиста. После его замечаний "Арсенал" чаще всего начинает играть лучше", — рассказал Кэмпбелл. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко на разминке. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Борьба за титул

Помимо этого эксперт отметил игровые характеристики украинского защитника. Благодаря смещениям Зинченко в центр "Арсенал" получает еще одну возможность для проведения атак. 

"Такие футболисты, как Александр, делают разницу на поле. Он является одной из главных причин, почему команда занимает первое место в турнирной таблице и все еще претендует на титул", — объяснил Кевин Кэмпбелл. 

Напомним, будущий тренер "Челси" Маурисио Почеттино требует купить летом результативного нападающего.

Футболисты сборной Украины Виктор Цыганков и Андрей Лунин провалили матч чемпионата Испании, в котором "Жирона" обыграла "Реал".

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