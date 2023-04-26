Зинченко может привести Арсенал к титулу: Кэмпбелл поддержал украинца

"Зинченко может привести "Арсенал" к титулу": экс-хавбек "канониров" поддержал украинца
Бывший форвард лондонского "Арсенала" Кевин Кэмпбелл назвал лидера в команде Микеля Артеты. Эксперт считает, что еще рано списывать "канониров" со счетов в чемпионской гонке.
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Кевин Кэмпбелл считает, что Александру Зинченко и Габи Жезусу удалось сплотить вокруг себя футболистов "Арсенала". Пока бразилец травмирован, украинский защитник почти в одиночку заставляет партнеров по команде играть на пределе сил.
"Позвольте мне рассказать вам, почему Зинченко собрал всех вокруг себя в матче с "Саутгемптоном". Он должен был встряхнуть ребят. Команда "спала", она проигрывала дома со счетом 2:0.
Я не понимаю экспертов, которые критикуют Зинченко. Он умеет "завести" команду на правах более опытного футболиста. После его замечаний "Арсенал" чаще всего начинает играть лучше", — рассказал Кэмпбелл.
Борьба за титул
Помимо этого эксперт отметил игровые характеристики украинского защитника. Благодаря смещениям Зинченко в центр "Арсенал" получает еще одну возможность для проведения атак.
"Такие футболисты, как Александр, делают разницу на поле. Он является одной из главных причин, почему команда занимает первое место в турнирной таблице и все еще претендует на титул", — объяснил Кевин Кэмпбелл.
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