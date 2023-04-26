Супряга отримав важку травму та не скоро повернеться на поле

Нападник "Динамо" Владислав Супряга в оточенні футболістів "Шахтаря". Фото: УНІАН/Олександр Приходько

Форвард Київського "Динамо" Владислав Супряга у поточному сезоні за свій клуб вже не зіграє. Нападнику не вдалося відновитися від травми належним чином, тому доведеться лягти під ніж.

Про це повідомляє Telegram-канал Zoryalondonsk.

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Невдалий рік для Супряги

За інформацією журналіста Ендрю Тодоса, Владиславу Супрязі доведеться зробити чергову операцію, оскільки він не може відновитися від травми. Раніше нападник переніс хірургічне втручання через проблеми зі спиною.

"Відразу кілька джерел повідомляють що, на жаль, Владислав так і не зміг відновитись від травми. Здається, не обійдеться без оперативного втручання. А це значить, що сезон 22/23 закінчено. 23-річний форвард не зіграв жодної хвилини. Чекаємо на офіційне підтвердження", — написав журналіст.

Владислав Супряга в матчі проти "Шахтаря". Фото: УНІАН/Олександр Приходько

Він також нагадав, що востаннє Супряга виходив на футбольне поле понад рік тому.

"Востаннє Супряга зʼявлявся на полі більше року тому ще у футболці Сампдорії.

Далеко не найкращий рік для Влада, але все ж давайте підтримаємо хлопця. Бажаємо йому швидкого одужання та повернення на поле".

Контракт Супряги з "Динамо" розрахований до 30 червня 2026 року.

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