Супряга получила тяжелую травму и не скоро вернется на поле

"Динамо" потеряло еще одного форварда: что известно
Форвард Киевского "Динамо" Владислав Супряга в нынешнем сезоне за свой клуб уже не сыграет. Нападающему не удалось восстановиться от травмы должным образом, поэтому придется лечь под нож.
Об этом сообщает Telegram-канал Zoryalondonsk.
Неудачный год для Супряги
По информации журналиста Эндрю Тодоса, Владиславу Супряге придется сделать очередную операцию, поскольку он не может восстановиться от травмы.
"Сразу несколько источников сообщают, что, к сожалению, Владислав так и не смог восстановиться от травмы. Кажется, не обойдется без оперативного вмешательства. А это значит, что сезон 22/23 окончен. 23-летний форвард не сыграл ни минуты. Ждем официального подтверждения", — написал журналист.
Он также напомнил, что последний раз Супряга выходил на футбольное поле более года назад.
"В последний раз Супряга появлялся на поле больше года назад еще в футболке Сампдории.
Далеко не самый лучший год для Влада, но все же давайте поддержим парня. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле".
Контракт Супряги с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2026 года.
Напомним, будущий тренер "Челси" Маурисио Почеттино потребовал купить летом результативного нападающего.
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