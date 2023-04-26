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"Динамо" потеряло еще одного форварда: что известно

26 апреля 2023 18:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Супряга получила тяжелую травму и не скоро вернется на поле
Нападающий "Динамо" Владислав Супряга в окружении футболистов "Шахтера". Фото: УНИАН/Александр Приходько
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Форвард Киевского "Динамо" Владислав Супряга в нынешнем сезоне за свой клуб уже не сыграет. Нападающему не удалось восстановиться от травмы должным образом, поэтому придется лечь под нож.

Об этом сообщает Telegram-канал Zoryalondonsk.

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По информации журналиста Эндрю Тодоса, Владиславу Супряге придется сделать очередную операцию, поскольку он не может восстановиться от травмы.

"Сразу несколько источников сообщают, что, к сожалению, Владислав так и не смог восстановиться от травмы. Кажется, не обойдется без оперативного вмешательства. А это значит, что сезон 22/23 окончен. 23-летний форвард не сыграл ни минуты. Ждем официального подтверждения", — написал журналист.

Супряга
Владислав Супряга в матче против "Шахтера". Фото: УНИАН/Александр Приходько

Он также напомнил, что последний раз Супряга выходил на футбольное поле более года назад.

"В последний раз Супряга появлялся на поле больше года назад еще в футболке Сампдории.

Далеко не самый лучший год для Влада, но все же давайте поддержим парня. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле".

Контракт Супряги с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2026 года.

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