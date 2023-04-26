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Світоліна не виправдала сподівань у Мадриді: результат матчу з Саснович

26 квітня 2023 17:22
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Світоліна не виправдала сподівань в Мадриді — результат матчу з Саснович
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Instagram/elisvitolina
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитись у друге коло турніру WTA 1000 в Мадриді. В першому ж раунді основної сітки змагань українка поступилась Александрі Саснович, яка виступала без прапору. 

Про це повідомляє РБК-Україна. 

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Поразка у двох сетах

Перша партія тривала всього 37 хвилин. Суперниця шкидко повела у рахунку 3:0, реалізувавши два брейки. Після цього українка змогла дещо вирівняти становище, але білоруска все одно виявилась сильнішою — 4:6. 

Світоліна
Українська тенісистка Еліна Світоліна на корті. Фото: Instagram/elisvitolina 

Другий сет був дуже схожим на перший. Цього разу вдало розпочала Світоліна, оформивши брейк у четвертому геймі. Утім, опонентка змогла відповісти зворотнім брейком і, фактично, переломити хід подій. Далі гра тривала до першої помилки — на жаль, схибила саме Еліна. У підсумку, Світоліна програла одинадцятий гейм на своїй подачі і Саснович довела гру до перемоги.

Отже, Світоліна залишає турнір в Мадриді, який є не надто вдалим для неї. Вона грала тут вісім разів і лише тричі доходила до другого кола. 

Загалом, поразка від Саснович — четверта для українки після повернення на корт. Всього Еліна зіграла п'ять матчів. 

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