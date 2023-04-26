Свитолина не оправдала надежд в Мадриде — результат матча с Саснович

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Instagram/elisvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться во второй круг турнира WTA 1000 в Мадриде. В первом же раунде основной сетки соревнований украинка уступила Александре Саснович, выступавшей без флага.

Об этом сообщает РБК-Україна.

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Поражение в двух сетах

Первая партия длилась всего 37 минут. Соперница быстро повела в счете 3:0, реализовав два брейка. После этого украинка смогла несколько выровнять положение, но белорусска все равно оказался сильнее — 4:6.

Украинская теннисистка Элина Свитолина на корте. Фото: Instagram/elisvitolina

Второй сет был очень похож на первый. В этот раз удачно начала Свитолина, оформив брейк в четвертом гейме. Впрочем, оппонентка смогла ответить обратным брейком и фактически переломить ход событий. Дальше игра продолжалась до первой ошибки — к сожалению, ошиблась именно Элина. В итоге Свитолина проиграла одиннадцатый гейм на своей подаче и Саснович довела игру до победы.

Таким образом, Свитолина покидает турнир в Мадриде, который не слишком удачен для нее. Она играла здесь восемь раз и только трижды доходила до второго круга.

В общем, поражение от Сасновича — четвертое для украинки после возвращения на корт. Всего Элина сыграла пять матчей.

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