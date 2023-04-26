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"МЮ" підпише чемпіона світу у складі Аргентини: гучний трансфер відбудеться влітку

26 квітня 2023 16:35
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
МЮ підпише чемпіона світу у складі Аргентини — гучний трансфер відбудеться влітку
Чемпіони світу Алексіс Мак Аллістер, Хуліан Альварез та Енцо Фернандес. Фото: Instagram/alemacallister
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Англійський "Манчестер Юнайтед" примкнув до перегонів за підписання півзахисника збірної Аргентини та "Брайтона" Алексіса Мак Аллістера. "Червоні дияволи" вже провели перемовини з представниками футболіста.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter. 

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"Манчестер Юнайтед" проявляє неабияку зацікавленість у придбанні Мак Аллістера. За інформацією Романо, гравець має намір залишити "Брайтон" на початку трансферного вікна, тобто в червні. Алексіс бажає, щоб перехід у новий клуб відбувся якнайшвидше, аби не втрачати час на адаптацію. 

Мак Аллістер
Півзахисник збірної Аргентини Алексіс Мак Аллістер. Фото: Reuters/TOBY MELVILLE

"Манчестер Юнайтед" уважно слідкує за ситуацією навколо футболіста і вже зроби перші кроки йому назустріч. 

Окрім "МЮ", на футболіста також претендують "Ліверпуль" та "Арсенал". Трансферна вартість Мак Аллістера оцінюється в 60 мільйонів євро. 

У поточному розіграші АПЛ Алексіс забив 6 голів у футболці "Брайтона". 

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