МЮ підпише чемпіона світу у складі Аргентини — гучний трансфер відбудеться влітку

Чемпіони світу Алексіс Мак Аллістер, Хуліан Альварез та Енцо Фернандес. Фото: Instagram/alemacallister

Англійський "Манчестер Юнайтед" примкнув до перегонів за підписання півзахисника збірної Аргентини та "Брайтона" Алексіса Мак Аллістера. "Червоні дияволи" вже провели перемовини з представниками футболіста.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.

Читайте також:

Влітку аргентинець залишить "Брайтон"

"Манчестер Юнайтед" проявляє неабияку зацікавленість у придбанні Мак Аллістера. За інформацією Романо, гравець має намір залишити "Брайтон" на початку трансферного вікна, тобто в червні. Алексіс бажає, щоб перехід у новий клуб відбувся якнайшвидше, аби не втрачати час на адаптацію.

Півзахисник збірної Аргентини Алексіс Мак Аллістер. Фото: Reuters/TOBY MELVILLE

"Манчестер Юнайтед" уважно слідкує за ситуацією навколо футболіста і вже зроби перші кроки йому назустріч.

Окрім "МЮ", на футболіста також претендують "Ліверпуль" та "Арсенал". Трансферна вартість Мак Аллістера оцінюється в 60 мільйонів євро.

У поточному розіграші АПЛ Алексіс забив 6 голів у футболці "Брайтона".

Нагадаємо, майбутній тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно вимагає купити влітку результативного нападаючого.

Футболісти збірної України Віктор Циганков та Андрій Лунін провалили матч чемпіонату Іспанії, в якому "Жирона" обіграла "Реал".

У лондонському "Челсі" незадоволені Михайлом Мудриком. Українця можуть замінити іншим футболістом.

Найгарячіша спортсменка світу Аліка Шмідт показала ідеальну фігуру в жовтому купальнику.