МЮ подпишет чемпиона мира в составе Аргентины — громкий трансфер состоится летом

Чемпионы мира Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварез и Энцо Фернандес. Фото: Instagram/alemacallister

Английский "Манчестер Юнайтед" включился в гонку за подписание полузащитника сборной Аргентины и "Брайтона" Алексиса Мак Аллистера. "Красные дьяволы" уже провели переговоры с представителями футболиста.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Читайте также:

Летом аргентинец покинет "Брайтон"

"Манчестер Юнайтед" проявляет заинтересованность в приобретении Мак Аллистера. По информации Романо, игрок намерен покинуть "Брайтон" в начале трансферного окна, то есть в июне. Алексис хочет, чтобы переход в новый клуб произошел как можно быстрее, чтобы не терять время на адаптацию.

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер. Фото: Reuters/TOBY MELVILLE

"Манчестер Юнайтед" внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста и уже сделал первые шаги ему навстречу.

Кроме "МЮ" на футболиста также претендуют "Ливерпуль" и "Арсенал". Трансферная стоимость Мак Аллистера оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Алексис забил шесть голов в футболке "Брайтона".

Напомним, будущий тренер "Челси" Маурисио Почеттино потребовал купить летом результативного нападающего.

Футболисты сборной Украины Виктор Цыганков и Андрей Лунин провалили матч чемпионата Испании, в котором "Жирона" обыграла "Реал".

В лондонском "Челси" недовольны Михаилом Мудриком . Украинца могут заменить другим футболистом.

Самая горячая спортсменка мира Алика Шмидт показала идеальную фигуру в желтом купальнике.