"МЮ" подпишет чемпиона мира в составе Аргентины: громкий трансфер состоится летом
Английский "Манчестер Юнайтед" включился в гонку за подписание полузащитника сборной Аргентины и "Брайтона" Алексиса Мак Аллистера. "Красные дьяволы" уже провели переговоры с представителями футболиста.
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.
Летом аргентинец покинет "Брайтон"
"Манчестер Юнайтед" проявляет заинтересованность в приобретении Мак Аллистера. По информации Романо, игрок намерен покинуть "Брайтон" в начале трансферного окна, то есть в июне. Алексис хочет, чтобы переход в новый клуб произошел как можно быстрее, чтобы не терять время на адаптацию.
"Манчестер Юнайтед" внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста и уже сделал первые шаги ему навстречу.
Кроме "МЮ" на футболиста также претендуют "Ливерпуль" и "Арсенал". Трансферная стоимость Мак Аллистера оценивается в 60 миллионов евро.
В текущем розыгрыше АПЛ Алексис забил шесть голов в футболке "Брайтона".
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