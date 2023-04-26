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"МЮ" подпишет чемпиона мира в составе Аргентины: громкий трансфер состоится летом

26 апреля 2023 16:35
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
МЮ подпишет чемпиона мира в составе Аргентины — громкий трансфер состоится летом
Чемпионы мира Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварез и Энцо Фернандес. Фото: Instagram/alemacallister
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Английский "Манчестер Юнайтед" включился в гонку за подписание полузащитника сборной Аргентины и "Брайтона" Алексиса Мак Аллистера. "Красные дьяволы" уже провели переговоры с представителями футболиста.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter. 

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"Манчестер Юнайтед" проявляет заинтересованность в приобретении Мак Аллистера. По информации Романо, игрок намерен покинуть "Брайтон" в начале трансферного окна, то есть в июне. Алексис хочет, чтобы переход в новый клуб произошел как можно быстрее, чтобы не терять время на адаптацию.

Мак Аллистер
Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер. Фото: Reuters/TOBY MELVILLE

"Манчестер Юнайтед" внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста и уже сделал первые шаги ему навстречу.

Кроме "МЮ" на футболиста также претендуют "Ливерпуль" и "Арсенал". Трансферная стоимость Мак Аллистера оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Алексис забил шесть голов в футболке "Брайтона".

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