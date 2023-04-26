Кейн піде з Тоттенгема — відомий новий клуб капітана збірної Англії

Харрі Кейн змарнував момент на полі. Фото: REUTERS/Scott Heppell

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг заявив, що його клуб не відмовився від ідеї запросити лідера "Тоттенгема" Харрі Кейна. "Червоні дияволи" повернуться до цього питання за кілька місяців.

Нідерландський фахівець не сумнівається, що Кейн буде корисним "Юнайтед", повідомляє Manchester Evening News.

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Харрі Кейн забив 31 гол у 52 іграх за "Тоттенгем" та збірну Англії цього сезону. Тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг вважає, що форвард збірної Англії є ідеальним варіантом посилення атаки "Манчестер Юнайтед" влітку.

Новий клуб для Кейна

Це буде чергова спроба "МЮ" підписати контракт із результативним футболістом. Кейн міг перебратися на "Олд Траффорд" влітку 2022, але незадовго до закриття трансферного вікна відмовив клубу і залишився в Лондоні.

Харрі Кейн на розминці. Фото: REUTERS/Scott Heppell

За словами Тен Хага, цього разу "Юнайтед" має стратегію, яка все ж таки переконає Харрі Кейна змінити команду. Клуб із Манчестера збирається витратити великі гроші на посилення складу для того, щоб боротися наступного сезону за титули. Трансфер Кейна є для МЮ пріоритетним.

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