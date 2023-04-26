Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Кейн піде з "Тоттенгема": відомо про новий клуб капітана збірної Англії arrow

Кейн піде з "Тоттенгема": відомо про новий клуб капітана збірної Англії

26 квітня 2023 19:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кейн піде з Тоттенгема — відомий новий клуб капітана збірної Англії
Харрі Кейн змарнував момент на полі. Фото: REUTERS/Scott Heppell
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг заявив, що його клуб не відмовився від ідеї запросити лідера "Тоттенгема" Харрі Кейна. "Червоні дияволи" повернуться до цього питання за кілька місяців.

Нідерландський фахівець не сумнівається, що Кейн буде корисним "Юнайтед", повідомляє Manchester Evening News.

Читайте також:

Харрі Кейн забив 31 гол у 52 іграх за "Тоттенгем" та збірну Англії цього сезону. Тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг вважає, що форвард збірної Англії є ідеальним варіантом посилення атаки "Манчестер Юнайтед" влітку.

Новий клуб для Кейна

Це буде чергова спроба "МЮ" підписати контракт із результативним футболістом. Кейн міг перебратися на "Олд Траффорд" влітку 2022, але незадовго до закриття трансферного вікна відмовив клубу і залишився в Лондоні.

Харрі Кейн
Харрі Кейн на розминці. Фото: REUTERS/Scott Heppell

За словами Тен Хага, цього разу "Юнайтед" має стратегію, яка все ж таки переконає Харрі Кейна змінити команду. Клуб із Манчестера збирається витратити великі гроші на посилення складу для того, щоб боротися наступного сезону за титули. Трансфер Кейна є для МЮ пріоритетним.

Нагадаємо, майбутній тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно вимагає купити влітку результативного нападника.

А у "Шахтарі" назвали проблему, яка заважає Михайлу Мудрику адаптуватися на "Стемфорд Брідж".

Футболісти збірної України Віктор Циганков та Андрій Лунін провалили матч чемпіонату Іспанії, в якому "Жирона" обіграла "Реал".

Найгарячіша спортсменка світу Аліка Шмідт показала ідеальну фігуру в жовтому купальнику.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB