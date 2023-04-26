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Кейн уйдет из "Тоттенхэма": известен новый клуб капитана сборной Англии

26 апреля 2023 19:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн уйдет из Тоттенхэма — известен новый клуб капитана сборной Англии
Харри Кейн упустил момент на поле. Фото: REUTERS/Scott Heppell
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что его клуб не отказался от идеи пригласить лидера "Тоттенхэма" Харри Кейна. "Красные дьяволы" вернутся к этому вопросу через несколько месяцев. 

Нидерландский специалист не сомневается, что Кейн будет полезен "Юнайтед", сообщает Manchester Evening News

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Харри Кейн забил 31 гол в 52 играх за "Тоттенхэм" и сборную Англии в этом сезоне. Тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг считает, что форвард сборной Англии является предпочтительной целью для усиления атаки "Манчестер Юнайтед" летом. 

Новый клуб для Кейна 

Это будет очередная попытка "МЮ" подписать контракт с результативным футболистом. Кейн мог перебраться на "Олд Траффорд" летом 2022 года, но незадолго до закрытия трансферного окна отказал клубу и остался в Лондоне. 

Харри Кейн
Харри Кейн на разминке. Фото: REUTERS/Scott Heppell

По словам Тен Хага, на этот раз у "Юнайтед" есть стратегия, которая все же убедит Харри Кейна сменить команду. Клуб из Манчестера собирается потратить большие деньги на усиление состава для того, чтобы бороться в следующем сезоне за титулы. Трансфер Кейна является для "МЮ" приоритетным. 

Напомним, будущий тренер "Челси" Маурисио Почеттино потребовал купить летом результативного нападающего.

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