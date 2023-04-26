Дружина Роналду з'явилася у відвертому декольте та з бігуді

Джорджіна Родрігес в обіймах Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio/

Громадянська дружина Кріштіану Роналду знову здивувала своїм виглядом. Джорджіна Родрігес показала фотографії, на яких позує у відвертому вбранні.

Іспанська модель без сорому поділилася з підписниками свого облікового запису в Instagram новими знімками.

Читайте також:

Попри переїзд Кріштіану Роналду до Саудівської Аравії Джорджина Родрігес продовжує займатися улюбленою справою. 29-річна модель фактично живе на два будинки. Вона багато часу проводить з сім'єю в Ер-Ріяді й періодично літає до Європи для участі у модних показах та керуванні сімейним бізнесом.

Відверта фотосесія

Родрігес виклала до соціальної мережі знімки, на яких позує перед черговою фотосесією. Джорджина постала у відвертому вбранні. Модель сидить на стільці в бігуді, на ній одягнений тілесний колір топ, який підкреслює форму грудей дівчини. На подрузі португальського футболіста білі штани та високі чоботи.

Джорджіна Родрігес перед фотосесією Фото: instagram.com/georginagio/

"День зйомки", — підписала дівчина фотографії.

Цікаво, що Кріштіану Роналду ніяк не відреагував на ці знімки. Португалець ставить "лайк" майже під кожною фотографією Джорджіни Родрігес, але цього разу йому щось не сподобалося.

Однак, попри чутки про часті сварки, португальський футболіст та іспанська модель часто з'являються разом на публіці та продовжують жити разом.

Джорджіна Родрігес у студії. Фото: instagram.com/georginagio/

Нагадаємо, майбутній тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно вимагає купити влітку результативного нападаючого.

Футболісти збірної України Віктор Циганков та Андрій Лунін провалили матч чемпіонату Іспанії, в якому "Жирона" обіграла "Реал".

У лондонському "Челсі" незадоволені Михайлом Мудриком. Українця можуть замінити іншим футболістом.

Найгарячіша спортсменка світу Аліка Шмідт показала ідеальну фігуру в жовтому купальнику.