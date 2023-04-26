Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Роналду показала закулисье съемок: красавица появилась в бигуди и декольте arrow

Жена Роналду показала закулисье съемок: красавица появилась в бигуди и декольте

26 апреля 2023 19:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Роналду появилась на публике в декольте и бигуди
Джорджина Родригес в объятиях Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Гражданская жена Криштиану Роналду снова удивила неожиданным образом. Джорджина Родригес показала фотографии, на которых позирует в откровенном наряде. 

Испанская модель без стеснений поделилась с подписчика своего аккаунта в Instagram новыми снимками. 

Читайте также:

Несмотря на переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию Джорджина Родригес продолжает заниматься любимым делом. 29-летняя модель фактически живет на два дома. Она много времени проводит с семьей в Эр-Рияде и периодически летает в Европу для участия в модных показах и управления семейным бизнесом. 

Откровенная фотосессия

Родригес выложила в социальную сеть снимки, на которых позирует перед очередной фотосессией. Джорджина предстала в откровенном наряде. Модель сидит на стуле в бигуди, на ней надет телесного цвета топ, который подчеркивает форму груди девушки. На подруге португальского футболиста белые штаны и высокие сапоги.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес перед фотосессией. Фото: instagram.com/georginagio/

"День съемки", — подписала девушка фотографии. 

Интересно, что Криштиану Роналду никак не отреагировал на эти снимки. Португалец ставит "лайк" почти под каждой фотографией Джорджины Родригес, но в этот раз ему что-то не понравилось. 

Однако несмотря на слухи о частых ссорах, португальский футболист и испанская модель часто появляются вместе на публике и продолжают жить вместе. 

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес в студии. Фото: instagram.com/georginagio/

Напомним, будущий тренер "Челси" Маурисио Почеттино требует купить летом результативного нападающего.

Футболисты сборной Украины Виктор Цыганков и Андрей Лунин провалили матч чемпионата Испании, в котором "Жирона" обыграла "Реал".

В лондонском "Челси" недовольны Михаилом Мудриком. Украинца могут заменить другим футболистом.

Самая горячая спортсменка мира Алика Шмидт показала идеальную фигуру в желтом купальнике.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас