Жена Роналду появилась на публике в декольте и бигуди

Жена Роналду показала закулисье съемок: красавица появилась в бигуди и декольте
Гражданская жена Криштиану Роналду снова удивила неожиданным образом. Джорджина Родригес показала фотографии, на которых позирует в откровенном наряде.
Испанская модель без стеснений поделилась с подписчика своего аккаунта в Instagram новыми снимками.
Несмотря на переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию Джорджина Родригес продолжает заниматься любимым делом. 29-летняя модель фактически живет на два дома. Она много времени проводит с семьей в Эр-Рияде и периодически летает в Европу для участия в модных показах и управления семейным бизнесом.
Откровенная фотосессия
Родригес выложила в социальную сеть снимки, на которых позирует перед очередной фотосессией. Джорджина предстала в откровенном наряде. Модель сидит на стуле в бигуди, на ней надет телесного цвета топ, который подчеркивает форму груди девушки. На подруге португальского футболиста белые штаны и высокие сапоги.
"День съемки", — подписала девушка фотографии.
Интересно, что Криштиану Роналду никак не отреагировал на эти снимки. Португалец ставит "лайк" почти под каждой фотографией Джорджины Родригес, но в этот раз ему что-то не понравилось.
Однако несмотря на слухи о частых ссорах, португальский футболист и испанская модель часто появляются вместе на публике и продолжают жить вместе.
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