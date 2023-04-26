Жена Роналду появилась на публике в декольте и бигуди

Джорджина Родригес в объятиях Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio/

Гражданская жена Криштиану Роналду снова удивила неожиданным образом. Джорджина Родригес показала фотографии, на которых позирует в откровенном наряде.

Испанская модель без стеснений поделилась с подписчика своего аккаунта в Instagram новыми снимками.

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Несмотря на переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию Джорджина Родригес продолжает заниматься любимым делом. 29-летняя модель фактически живет на два дома. Она много времени проводит с семьей в Эр-Рияде и периодически летает в Европу для участия в модных показах и управления семейным бизнесом.

Откровенная фотосессия

Родригес выложила в социальную сеть снимки, на которых позирует перед очередной фотосессией. Джорджина предстала в откровенном наряде. Модель сидит на стуле в бигуди, на ней надет телесного цвета топ, который подчеркивает форму груди девушки. На подруге португальского футболиста белые штаны и высокие сапоги.

Джорджина Родригес перед фотосессией. Фото: instagram.com/georginagio/

"День съемки", — подписала девушка фотографии.

Интересно, что Криштиану Роналду никак не отреагировал на эти снимки. Португалец ставит "лайк" почти под каждой фотографией Джорджины Родригес, но в этот раз ему что-то не понравилось.

Однако несмотря на слухи о частых ссорах, португальский футболист и испанская модель часто появляются вместе на публике и продолжают жить вместе.

Джорджина Родригес в студии. Фото: instagram.com/georginagio/

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