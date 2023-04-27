Зінченко прощається з чемпіонством – Манчестер сіті розтрощив Арсенал

Українець боровся та отримав середній бал. Фото: Reuters/Phil Noble

Вирішальний двобій за чемпіонство в АПЛ завершився повним домінуванням команди Гвардіоли. "Манчестер сіті" маючи 2 матчі в запасі переграли прямого конкурента за золото "Арсенал" з великим рахунком та наблизились на відстань 3 очок.

Ця гра стала справжнім бенефісом зв’язки Холанд – Де Брюйне, передають Новини.LIVE.

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Команди грали майже в основних складах. У "Ман сіті" не вистачало лише Аке замість якого грав Аканджі, а в "Арсеналу" місце Саліба займав Холдінг.

Холанда та Де Брюйне не зупинити

На жаль для прихильників Зінченка та “канонірів” вже з самого дебюту господарі почали знімати усі питання щодо переможця в зустрічі від якої залежала доля чемпіонських нагород. Холанд та Де Брюйне на 7-й хвилині розіграли першу гольову комбінацію, норвежець віддав, а бельгієць точно пробив.

An emphatic opener! 👏@KevinDeBruyne puts us ahead at the Etihad 🌟 pic.twitter.com/JoNCfFXIJt — Manchester City (@ManCity) April 26, 2023

Потім в першому таймі у підопічних Гвардіоли була ще серія гольових моментів, але Холанду та Де Брюйне довго не щастило забити другий м’яч. Надійно захищав ворота Ремсдейл. Пробити його вдруге зумів лише Стоунз в компенсований час. Рефері прийняв рішення лише за допомогою ВАРу.

В другому таймі "Ман сіті" продовжили свою справу. Знову Холанд приймає в центра, розгортається та пасує на Де Брюйне, якого не можуть втримати захисники.

An awful night for Rob Holding, but Aaron Ramsdale and Reiss Nelson are bright sparks 👇#AFChttps://t.co/hoQUoZOMHV — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) April 26, 2023

Єдиний гол для "Арсеналу" провів Холдінг на 85-й, але у відповідь Холанд розправив зачистку та нарешті для його команди забив. Підсумок 4:1 та, якщо "Сіті" не буде втрачати очок, то стане чемпіоном.

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