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Зінченко прощається з чемпіонством: "Манчестер сіті" розтрощив "Арсенал" в матчі сезону АПЛ

27 квітня 2023 06:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Зінченко прощається з чемпіонством – Манчестер сіті розтрощив Арсенал
Українець боровся та отримав середній бал. Фото: Reuters/Phil Noble
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Вирішальний двобій за чемпіонство в АПЛ завершився повним домінуванням команди Гвардіоли. "Манчестер сіті" маючи 2 матчі в запасі переграли прямого конкурента за золото "Арсенал" з великим рахунком та наблизились на відстань 3 очок.

Ця гра стала справжнім бенефісом зв’язки Холанд – Де Брюйне, передають Новини.LIVE.

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Команди грали майже в основних складах. У "Ман сіті" не вистачало лише Аке замість якого грав Аканджі, а в "Арсеналу" місце Саліба займав Холдінг. 

Холанда та Де Брюйне не зупинити

На жаль для прихильників Зінченка та “канонірів” вже з самого дебюту господарі почали знімати усі питання щодо переможця в зустрічі від якої залежала доля чемпіонських нагород. Холанд та Де Брюйне на 7-й хвилині розіграли першу гольову комбінацію, норвежець віддав, а бельгієць точно пробив.

Потім в першому таймі у підопічних Гвардіоли була ще серія гольових моментів, але Холанду та Де Брюйне довго не щастило забити другий м’яч. Надійно захищав ворота Ремсдейл. Пробити його вдруге зумів лише Стоунз в компенсований час. Рефері прийняв рішення лише за допомогою ВАРу.

В другому таймі "Ман сіті" продовжили свою справу. Знову Холанд приймає в центра, розгортається та пасує на Де Брюйне, якого не можуть втримати захисники.

Єдиний гол для "Арсеналу" провів Холдінг на 85-й, але у відповідь Холанд розправив зачистку та нарешті для його команди забив. Підсумок 4:1 та, якщо "Сіті" не буде втрачати очок, то стане чемпіоном.  

Зінченко отримав від Whoscored не найнижчий бал – 6,1. Але нічим не виділявся. 

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг заявив, що його клуб не відмовився від ідеї запросити лідера "Тоттенгема" Харрі Кейна.

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