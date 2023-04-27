Холанд зробив те, що ще нікому не вдавалося в АПЛ

Ерлінг Холанд забив свій 33 гол в АПЛ. Фото: Reuters/Lee Smith

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд перевершив рекорд із голів Мохаммеда Салаха в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). Це вдалося футболісту "Манчестер Сіті" у його перший же сезон на Туманному Альбіоні.

Холанд допоміг "містянам" обіграти "Арсенал" із рахунком 4:1, нагадує портал Новини.LIVE.

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У поєдинку 33 туру АПЛ проти "Арсеналу" Ерлінг Холанд забив четвертий гол своєї команди. Норвежець встановив рекорд результативності віком 22 років, причому це його перший сезон в Англії.

Ерлінг Холанд вразив ворота "Арсеналу". Фото: REUTERS/Phil Noble

Холанд став рекордсменом за кількістю голів упродовж одного сезону АПЛ. Це його 33 м'яч у складі "Манчестер Сіті" у національній першості. Таким чином, норвежець перевершив попереднє досягнення. Воно належало єгипетському форварду "Ліверпуля" Мохаммеду Салаху, який забив 32 голи у сезоні 2017/2018.

Найрезультативніші гравці АПЛ у сезонах

33 голи — Ерлінг Холанд (2022/2023)

32 голи — Мохамед Салах (2017/2018)

31 гола — Луїс Суарес (2013/2014)

31 гола — Кріштіану Роналду (2007/2008)

31 гол — Алан Ширер (1995/1996)

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