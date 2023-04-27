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Зинченко провалил игру с "Манчестер Сити": "Арсенал" проиграл титул

27 апреля 2023 08:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко провалил игру с Манчестер Сити — Арсенал проиграл титул
Александр Зинченко благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В центральном поединке 33 тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" разгромил дома лондонский "Арсенал". Александр Зинченко ничем не помог своей команде. 

Украинец провел один из худших матчей в составе "канониров", сообщает портал Новини.LIVE. 

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Лондонский "Арсенал" проиграл "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиола восьмой матч подряд. "Горожане" стали самым неудобным соперником для команды Микела Артеты в АПЛ. Однако очередное фиаско может иметь катастрофические последствия для "канониров". 

Провал Зинченко

После поражения со счетом 1:4 "Арсенал" все еще возглавляет турнирную таблицу. Лондонцы опережают соперника на два очка. Однако у "Манчестер Сити" есть два матча в запасе. Команда Гвардиолы может набрать в них шесть пунктов и опередить "канониров". 

Этот поединок стал личным фиаско для защитника сборной Украины Александра Зинченко. Он не справился с оппонентами на фланге и часто проигрывал единоборства своему бывшему партнеру по "Сити" и другу Кайлу Уокеру. 

Александр Зинченко
Зинченко борется с Уокером. Фото: Reuters/Lee Smith

Украинский защитник получил оценку 6,1 за эту игру. Это один из самых низких баллов, которые Зинченко когда-либо получал в "Арсенале". В матче против "Сити" среди "канониров" более низкие оценки получили только Габриэл Магальяэс (5,5), Бек Уайт (5,8), Мартин Эдегор (5,9), Букайо Сака и Мартинелли (у обоих — по 6,0). Это непривычно низкий балл для украинца. 

Манчестер Сити — Арсенал
Оценки за матч "Манчестер Сити" — "Арсенал". Скриншот WhoScored 

Героем поединка стал Кевин Де Брюйне, которому поставили оценку 9,6. Бельгиец, которого еще недавно критиковал Пеп Гвардиола, провел один из лучших матчей в сезоне. 

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