Фьюри сделал неожиданное заявление об Усике

Украинский боксер Александр Усик. Фото: УНИАН/Валерий Билокрыл

Родной дядя чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри — Питер Фьюри считает, что возможное сражение против Александра Усика не будет легкой прогулкой для его племянника. Эксперт убежден: недооценивать украинца — большая ошибка.

Об этом он сказал в интервью YouTube каналу iFL TV.

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Питер Фьюри поделился мнением о потенциальном бое между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Дядя британского супертяжеловеса убежден, что украинец — сложный соперник для любого.

"Тайсон однозначно находится выше Джошуа и Уайлдера. Он уже доказал это против Деонтея. Усик — это другая игра, это сложный бой для любого. Он не легкая прогулка, не маленький супертяжеловес. Поэтому это близкий бой, который может закончиться как угодно. Усик — опасный боец, и я думаю, что все это понимают, даже в команде Тайсона. Так что Александра не будут недооценивать", — заявил Питер.

Он также отметил, что Усик находится на своем месте в мире бокса.

"Усику место там, где он находится. Он — серьезный боец. Но хорошо, что им нужно подраться. Слушайте, стили делают бои. Я недавно ошибся, когда выбрал Райана Гарсию. Я сказал, что не знаю, почему выбираю его, но я поставил на его победу, а он проиграл. Так что я не Эйнштейн. Я только выражаю свое мнение и могу ошибаться", — признался Питер Фьюри.

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