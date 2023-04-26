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"Усик — небезпечний боєць": Ф'юрі зробив несподівану заяву про українського боксера

26 квітня 2023 20:33
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ф'юрі зробив несподівану заяву про Усика
Український боксер Олександр Усик. Фото: УНІАН/Валерій Білокрил
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Рідний дядько чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі — Пітер Ф'юрі вважає, що можливий бій проти Олександра Усика не буде легкою прогулянкою для його племінника. Експерт переконаний: недооцінювати українця — велика помилка. 

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube каналу iFL TV.

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Пітер Ф'юрі поділився думками щодо потенційного бою між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Дядько британського суперважковаговика переконаний, що українець — складний суперник для будь-кого. 

"Тайсон однозначно знаходиться вище за Джошуа і Вайлдера. Він уже довів це проти Деонтея. Усик – це інша гра, це складний бій для будь-кого. Він не легка прогулянка, не маленький суперважковаговик. Тож це близький бій, який може скластися в будь-який бік. Усик — небезпечний боєць, і я думаю, що всі це розумітимуть, навіть у команді Тайсона. Тож Олександра не недооцінюватимуть", — заявив Пітер. 

Він також зазначив, що Усик знаходиться на своєму місці у світі боксу. 

"Усику місце там, де він знаходиться. Він — серйозний боєць. Але добре, що їм треба побитися. Слухайте, стилі роблять бої. Я нещодавно помилився, коли вибрав Раяна Гарсію. Я сказав, що не знаю, чому вибираю його, але я поставив його перемогу, а він програв. Так що я не Ейнштейн. Я тільки висловлюю свою думку і можу помилятися", — зізнався Пітер Ф'юрі. 

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