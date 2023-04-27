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Зінченко провалив гру з "Манчестер Сіті": "Арсенал" програв титул

27 квітня 2023 08:27
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Зінченко провалив гру з Манчестер Сіті — Арсенал програв титул
Олександр Зінченко дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У центральному поєдинку 33 тури англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" розгромив удома лондонський "Арсенал". Олександр Зінченко нічим не допоміг своїй команді.

Українець провів один із найгірших матчів у складі "канонірів", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Лондонський "Арсенал" програв "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіола восьмий матч поспіль. "Городяни" стали найнезручнішим суперником для команди Мікела Артети в АПЛ. Однак, чергове фіаско може мати катастрофічні наслідки для "канонірів".

Провал Зінченка

Після поразки з рахунком 1:4 "Арсенал" все ще очолює турнірну таблицю. Лондонці випереджають суперника на два очки. Проте "Манчестер Сіті" має два матчі в запасі. Команда Гвардіоли може набрати в них шість пунктів та випередити "канонірів".

Цей поєдинок став особистим фіаско для захисника збірної України Олександра Зінченка. Він не впорався з опонентами на фланзі й часто програвав єдиноборства своєму колишньому партнеру з "Сіті" та другу Кайлу Вокеру.

Олександр Зінченко
Зінченко бореться із Вокером. Фото: Reuters/Lee Smith

Український захисник отримав оцінку 6,1 за цю гру. Це один із найнижчих балів, які Зінченко колись отримував в "Арсеналі". У матчі проти "Сіті" серед "канонірів" нижчі оцінки здобули лише Габріел Магальяес (5,5), Бек Вайт (5,8), Мартін Едегор (5,9), Букайо Сака та Мартінеллі (в обох — по 6, 0). Це незвично низький бал для українця.

Манчестер Сіті - Арсенал
Оцінки за матч "Манчестер Сіті" - "Арсенал". Скріншот WhoScored

Героєм поєдинку став Кевін Де Брюйне, якому поставили оцінку 9,6. Бельгієць, якого ще недавно критикував Пеп Гвардіола, провів один із найкращих матчів у сезоні.

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