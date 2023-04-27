Усик вийде на ринг проти Дюбуа — відомі дата та місце проведення бою

Олександр Усик у перерві між боями. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик найближчими місяцями проведе обов'язковий захист одного зі своїх поясів. Його суперником стане британець Даніель Дюбуа.

Промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю виданню Przeglad Sportowy розповів, де та коли пройде цей поєдинок.

Читайте також:

Після зриву бою проти Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) зіткнувся з необхідністю провести поєдинки з претендентами на його пояси. Одним із них є Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО).

Організація бою з Дюбуа

Промоутер українцям розповів, що команда британського боксера вже отримала запрошення обговорити контракт на поєдинок. Вже відомо, де і коли може відбутися це протистояння.

"Рішення прийматимуться відповідно до комерційних міркувань. Якщо з якихось причин наша пропозиція не задовольнить Дюбуа і він не захоче підписувати контракт, ми можемо переходити до процедури тендеру промоутера.

Суб'єкт, який підготує найвищу фінансову пропозицію, отримає право організувати поєдинок. Тоді на нашу користь було б, щоб Усик як чемпіон мав гарантовані 75 відсотків заявки, а Дюбуа як претендент — 25", — розповів Олександр Красюк.

Даніель Дюбуа постановки на стадіоні. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Дата та місце поєдинку

Промоутер нагадаємо про те, що 22 липня Тайсон Ф'юрі проведе бій у Великій Британії. Ставити одного вечора поєдинок Усика було б не вигідно з погляду комерційної вигоди.

Між цими протистояннями має пройти кілька тижнів. До того ж Даніелю Дюбуа необхідно відновитися від наслідків травми.

"Можливо проведення бою на рубежі липня та серпня. Він може відбутися у Варшаві, але ми розглядаємо й інші варіанти. Виступ чемпіона світу у важкій вазі Усика також викличе інтерес у цій країні. У Польщі люблять бокс, там багато хто зацікавлений в організації такого поєдинку" — пояснив промоутер.

Нагадаємо, громадянська дружина Кріштіану Роналду знову здивувала своїм виглядом. Джорджіна Родрігес показала фотографії, на яких позує у відвертому вбранні.

У "Шахтарі" назвали головну проблему Михайла Мудрика у лондонському "Челсі".

Українець Олександр Зінченко провалив гру з "Манчестер Сіті" та отримав низьку оцінку за важливий матч.

Форварду "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанду вдалося те, що до нього ще ніхто не робив в англійській Прем'єр-лізі.

Найгарячіша спортсменка світу Аліка Шмідт показала ідеальну фігуру в жовтому купальнику.