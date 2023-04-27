Месси, Бензема и еще девять игроков, которые летом станут свободными агентами
Летом этого года сразу у нескольких известных футболистов закончатся контракты с клубами. Далеко не все они собираются продлить соглашения.
На рынке свободных агентов появятся звезды мирового футбола. Портал Transfermarkt составил из них символическую сборную.
Главной звездой футбола, у которой закончится контракт с клубом, является Лионель Месси. "ПСЖ" хотел бы оставить футболиста у себя, но аргентинец отклонил это предложение. Слухи возвращают его в "Барселону", однако официального подтверждения этой информации не было.
Компания для Месси
Лидер атак мадридского "Реала" Карим Бензема тоже дорабатывает последние месяцы контракта с клубом. Однако он хочет остаться на "Сантьяго Бернабеу". Француз ведет переговоры с руководством клуба о заключении последнего соглашения в его профессиональной карьере.
Среди оставшихся в списке футболистов выделим бывшего вратаря сборной Испании Давида Де Хеа и молодого французского форварда Маркуса Тюрама. "Манчестер Юнайтед" пока не принял решения о том, продлевать ли контракт с голкипером. Что касается Тюрама, он отказался подписывать новое соглашение с гладбахской "Боруссией". Этого форварда хотели бы видеть в своем составе многие клубы.
Символическая сборная будущих свободных агентов
- Вратарь — Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед");
- защитники — Алекс Гримальдо ("Бенфика"), Эван Н'Дика ("Айнтрахт"), Милан Шкриньяр ("Интер"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон");
- полузащитники — Адриен Рабьо ("Ювентус"), Даити Камада ("Айнтрахт"), Юри Тилеманс ("Лестер");
- форварды — Маркус Тюрам ("Боруссия" Менхенгладбах), Карим Бензема ("Реал"), Лионель Месси ("ПСЖ").
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