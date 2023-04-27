Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Месси, Бензема и еще девять игроков, которые летом станут свободными агентами arrow

Месси, Бензема и еще девять игроков, которые летом станут свободными агентами

27 апреля 2023 15:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси, Бензема и еще девять игроков, которые летом станут свободными агентами
Карим Бензема на разминке. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Летом этого года сразу у нескольких известных футболистов закончатся контракты с клубами. Далеко не все они собираются продлить соглашения. 

На рынке свободных агентов появятся звезды мирового футбола. Портал Transfermarkt составил из них символическую сборную. 

Читайте также:

Главной звездой футбола, у которой закончится контракт с клубом, является Лионель Месси. "ПСЖ" хотел бы оставить футболиста у себя, но аргентинец отклонил это предложение. Слухи возвращают его в "Барселону", однако официального подтверждения этой информации не было. 

Лионель Месси
Лионель Месси в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Компания для Месси

Лидер атак мадридского "Реала" Карим Бензема тоже дорабатывает последние месяцы контракта с клубом. Однако он хочет остаться на "Сантьяго Бернабеу". Француз ведет переговоры с руководством клуба о заключении последнего соглашения в его профессиональной карьере. 

Среди оставшихся в списке футболистов выделим бывшего вратаря сборной Испании Давида Де Хеа и молодого французского форварда Маркуса Тюрама. "Манчестер Юнайтед" пока не принял решения о том, продлевать ли контракт с голкипером. Что касается Тюрама, он отказался подписывать новое соглашение с гладбахской "Боруссией". Этого форварда хотели бы видеть в своем составе многие клубы. 

Символическая сборная будущих свободных агентов

  • Вратарь — Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"); 
  • защитники — Алекс Гримальдо ("Бенфика"), Эван Н'Дика ("Айнтрахт"), Милан Шкриньяр ("Интер"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"); 
  • полузащитники — Адриен Рабьо ("Ювентус"), Даити Камада ("Айнтрахт"), Юри Тилеманс ("Лестер"); 
  • форварды — Маркус Тюрам ("Боруссия" Менхенгладбах), Карим Бензема ("Реал"), Лионель Месси ("ПСЖ").

Напомним, в "Шахтере" назвали главную проблему Михаила Мудрика в лондонском "Челси".

Боксер Александр Усик выйдет на ринг против Дюбуа: известна дата и место проведения боя. 

Украинец Александр Зинченко провалил игру с "Манчестер Сити" и получил низкую оценку за важный матч. 

Форварду "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду удалось то, что до него еще никто не делал в английской Премьер-лиге.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас