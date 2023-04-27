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Ребров может отказаться от сборной Украины из-за условий контракта

27 апреля 2023 14:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров может отказаться от сборной Украины из-за условий контракта
Сергей Ребров на стадионе "Аль-Айна". Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер клуба "Аль-Айн" из ОАЭ Сергей Ребров все еще не принял окончательного решения относительно своего будущего. Не исключено, что он откажется от работы в сборной Украины.

О причинах сомнений наставника рассказал бывший форвард "сине-желтых" Иван Гецко, сообщает "Трибуна". 

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Гецко раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола из-за того, что Руслан Ротань совмещает сразу три должности. Молодой тренер выполняет обязанности наставника сборной Украины, работает с молодежной национальной командой и руководит "Александрией". 

Сомнения Реброва

По словам Гецко, Реброва не устраивает положение вещей в украинском футболе. Наставник "Аль-Айна" до сих пор не высказал четкую позицию относительно сборной Украины. И это, по мнению Гецко, тревожный сигнал. Сергея Реброва что-то в предложении УАФ не устраивает, однако эксперт не стал развивать эту тему. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров проводит тренировку. Скриншот YouTube

Согласно предварительной информации, Реброву предложили возглавить сборную Украины до лета 2026 года с прицелом на выход с командой на чемпионат мира. Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике. 

При этом у Сергея Реброва действует контракт с "Аль-Айном". Срок соглашения завершится в июне этого года. Руководство клуба из ОАЭ хочет, чтобы специалист продолжил работу. Что касается самого Реброва, он жаждет выиграть Азиатскую Лигу чемпионов вместе с "Аль-Айном". 

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