Ребров может отказаться от сборной Украины из-за условий контракта

Сергей Ребров на стадионе "Аль-Айна". Скриншот YouTube

Главный тренер клуба "Аль-Айн" из ОАЭ Сергей Ребров все еще не принял окончательного решения относительно своего будущего. Не исключено, что он откажется от работы в сборной Украины.

О причинах сомнений наставника рассказал бывший форвард "сине-желтых" Иван Гецко, сообщает "Трибуна".

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Гецко раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола из-за того, что Руслан Ротань совмещает сразу три должности. Молодой тренер выполняет обязанности наставника сборной Украины, работает с молодежной национальной командой и руководит "Александрией".

Сомнения Реброва

По словам Гецко, Реброва не устраивает положение вещей в украинском футболе. Наставник "Аль-Айна" до сих пор не высказал четкую позицию относительно сборной Украины. И это, по мнению Гецко, тревожный сигнал. Сергея Реброва что-то в предложении УАФ не устраивает, однако эксперт не стал развивать эту тему.

Сергей Ребров проводит тренировку. Скриншот YouTube

Согласно предварительной информации, Реброву предложили возглавить сборную Украины до лета 2026 года с прицелом на выход с командой на чемпионат мира. Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике.

При этом у Сергея Реброва действует контракт с "Аль-Айном". Срок соглашения завершится в июне этого года. Руководство клуба из ОАЭ хочет, чтобы специалист продолжил работу. Что касается самого Реброва, он жаждет выиграть Азиатскую Лигу чемпионов вместе с "Аль-Айном".

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