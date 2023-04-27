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Ребров може відмовитися від збірної України через умови контракту

27 квітня 2023 14:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров може відмовитися від збірної України через умови контракту
Сергій Ребров на стадіоні "Аль-Айна". Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер клубу "Аль-Айн" з ОАЕ Сергій Ребров все ще не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього. Не виключено, що він відмовиться від роботи у збірній України.

Про причини сумнівів наставника розповів колишній форвард "синьо-жовтих" Іван Гецко, повідомляє "Трибуна".

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Гецко розкритикував Українську асоціацію футболу через те, що Руслан Ротань поєднує одразу три посади. Молодий тренер виконує обов'язки наставника збірної України, працює з молодіжною національною командою та керує "Олександрією".

Сумніви Реброва

За словами Гецка, Реброва не задовольняє стан речей в українському футболі. Наставник "Аль-Айну" досі не висловив чіткої позиції щодо збірної України. І це, на думку Гецка, є тривожним сигналом. Сергія Реброва щось у пропозиції УАФ не влаштовує, проте експерт не став розвивати цю тему.

Сергій Ребров
Сергій Ребров проводить тренування. Скріншот YouTube

Згідно з попередньою інформацією, Реброву запропонували очолити збірну України до літа 2026 з прицілом на вихід з командою на чемпіонат світу. Мундіаль пройде в США, Канаді та Мексиці.

При цьому у Сергія Реброва діє контракт із "Аль-Айном". Термін угоди завершиться у червні цього року. Керівництво клубу з ОАЕ хоче, щоб спеціаліст продовжив роботу. Щодо самого Реброва, він прагне виграти Азіатську Лігу чемпіонів разом з "Аль-Айном".

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