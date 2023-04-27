Мессі, Бензема та ще дев'ять гравців, які влітку стануть вільними агентами

Карім Бензема на розминці. Фото: REUTERS/Juan Medina

Влітку цього року одразу у кількох відомих футболістів закінчаться контракти із клубами. Не всі вони збираються продовжити угоди.

На ринку вільних агентів з’являться зірки світового футболу. Портал Transfermarkt склав із них символічну збірну.

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Головною зіркою футболу, у якої закінчиться контракт із клубом, є Ліонель Мессі. "ПСЖ" хотів би залишити футболіста у себе, але аргентинець відхилив цю пропозицію. Чутки повертають його до "Барселони", проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Ліонель Мессі у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Компанія для Мессі

Лідер атак мадридського "Реала" Карім Бензема також допрацьовує останні місяці контракту із клубом. Однак він хоче залишитись на "Сантьяго Бернабеу". Француз веде переговори з керівництвом клубу про укладення останньої угоди у його професійній кар'єрі.

Серед футболістів, що залишилися у списку, виділимо колишнього воротаря збірної Іспанії Давида Де Хеа і молодого французького форварда Маркуса Тюрама. "Манчестер Юнайтед" поки не ухвалив рішення про те, чи продовжувати контракт із голкіпером. Щодо Тюрама, він відмовився підписувати нову угоду з гладбахською "Боруссією". Цього форварда хотіли б бачити у своєму складі багато клубів.

Символічна збірна майбутніх вільних агентів

Воротар — Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед");

захисники — Алекс Гримальдо ("Бенфіка"), Еван Н'Діка ("Айнтрахт"), Мілан Шкріньяр ("Інтер"), Нелсон Семеду ("Вулвергемптон");

півзахисники — Адрієн Рабьо ("Ювентус"), Даїті Камада ("Айнтрахт"), Юрі Тілеманс ("Лестер");

форварди — Маркус Тюрам ("Боруссія" Менхенгладбах), Карім Бензема ("Реал"), Ліонель Мессі ("ПСЖ").

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