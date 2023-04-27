Мессі, Бензема та ще дев'ять гравців, які влітку стануть вільними агентами
Влітку цього року одразу у кількох відомих футболістів закінчаться контракти із клубами. Не всі вони збираються продовжити угоди.
На ринку вільних агентів з’являться зірки світового футболу. Портал Transfermarkt склав із них символічну збірну.
Головною зіркою футболу, у якої закінчиться контракт із клубом, є Ліонель Мессі. "ПСЖ" хотів би залишити футболіста у себе, але аргентинець відхилив цю пропозицію. Чутки повертають його до "Барселони", проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.
Компанія для Мессі
Лідер атак мадридського "Реала" Карім Бензема також допрацьовує останні місяці контракту із клубом. Однак він хоче залишитись на "Сантьяго Бернабеу". Француз веде переговори з керівництвом клубу про укладення останньої угоди у його професійній кар'єрі.
Серед футболістів, що залишилися у списку, виділимо колишнього воротаря збірної Іспанії Давида Де Хеа і молодого французького форварда Маркуса Тюрама. "Манчестер Юнайтед" поки не ухвалив рішення про те, чи продовжувати контракт із голкіпером. Щодо Тюрама, він відмовився підписувати нову угоду з гладбахською "Боруссією". Цього форварда хотіли б бачити у своєму складі багато клубів.
Символічна збірна майбутніх вільних агентів
- Воротар — Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед");
- захисники — Алекс Гримальдо ("Бенфіка"), Еван Н'Діка ("Айнтрахт"), Мілан Шкріньяр ("Інтер"), Нелсон Семеду ("Вулвергемптон");
- півзахисники — Адрієн Рабьо ("Ювентус"), Даїті Камада ("Айнтрахт"), Юрі Тілеманс ("Лестер");
- форварди — Маркус Тюрам ("Боруссія" Менхенгладбах), Карім Бензема ("Реал"), Ліонель Мессі ("ПСЖ").
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