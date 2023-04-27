ПСЖ нашел замену для Неймара — пригласят топ-форварда

Кристоф Галтье наблюдает за игрой "ПСЖ". Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" уже достиг договоренности с футболистом, который должен заменить в команде бразильца Неймара. Инвестиционный фонд, который владеет "ПСЖ", готов заплатить за нового бомбардира большие деньги.

Трансфер состоится в начале июля 2023 года, сообщает Le Parisien.

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В "ПСЖ" долго не афишировали переговоры с футболистом, который в следующем сезоне станет новой звездой французской команды. Только сейчас стало известно о том, что руководство столичного клуба договорилось о переходе форварда итальянского "Наполи" Виктора Осимхена.

Детали трансфера Осимхена

Нигерийский футболист дал принципиальное согласие на то, чтобы стать игроком "ПСЖ". Официально об этом будет объявлено после того, как французы уладят детали сделки с "Наполи". Итальянский клуб хочет за своего игрока 150 млн евро, но в Париже надеются снизить цену.

Виктор Осимхен упустил момент. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

В сезоне 2022/2023 Виктор Осимхен сыграл за "Наполи" 32 поединка, в которых забил 26 голов. Основным претендентом на него считалась мюнхенская "Бавария", но она не сможет конкурировать с предложением "ПСЖ".

Французам понадобился результативный форвард после того, как стало известно об уходе Лионеля Месси и Неймара. У первого заканчивается контракт с "ПСЖ", второго парижане хотят продать в срочном порядке.

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