ПСЖ знайшов заміну для Неймара — запросять справжню зірку

Крістоф Галтьє спостерігає за грою "ПСЖ". Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Французький клуб "Парі Сен-Жермен" вже досяг домовленості з футболістом, який має замінити у команді бразильця Неймара. Інвестиційний фонд, який має "ПСЖ", готовий заплатити за нового бомбардира великі гроші.

Трансфер відбудеться на початку липня 2023 року, повідомляє Le Parisien.

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У "ПСЖ" довго не афішували переговори з футболістом, який наступного сезону стане новою зіркою французької команди. Тільки зараз стало відомо про те, що керівництво столичного клубу домовилося про перехід форварда італійського "Наполі" Віктора Осімхена.

Деталі трансферу Осімхена

Нігерійський футболіст дав принципову згоду стати гравцем "ПСЖ". Офіційно про це буде оголошено після того, як французи залагодять деталі угоди з "Наполі". Італійський клуб хоче за свого гравця 150 млн євро, але в Парижі сподіваються знизити ціну.

Віктор Осімхен змарнував момент. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

У сезоні 2022/2023 Віктор Осімхен зіграв за "Наполі" 32 поєдинки, у яких забив 26 голів. Основним претендентом на нього вважалася мюнхенська "Баварія", але вона не зможе конкурувати із пропозицією "ПСЖ".

Французам знадобився результативний форвард після того, як стало відомо про звільнення Ліонеля Мессі та Неймара. У першого закінчується контракт із "ПСЖ", другого парижани хочуть продати у терміновому порядку.

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