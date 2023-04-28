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Зидан может возглавить "Реал" уже в третий раз в своей карьере

28 апреля 2023 10:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зидан может возглавить Реал уже в третий раз в своей карьере
Зинедин Зидан на пресс-конференции. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Французский тренер Зинедин Зидан может снова возглавить мадридский "Реал". Президент "королевского клуба" Флорентино Перес уже готовится к переговорам со специалистом. 

Если Зидан согласится на предложение "Реала", это будет его третий приход в клуб в качестве тренера, напоминает Foot Mercato

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Контракт действующего тренера "Реала" Карло Анчелотти истекает летом 2024 года. Однако итальянец может уйти в отставку на год раньше, чтобы возглавить сборную Бразилии. В "Реале" уже занялись поисками нового наставника. 

Возвращение Зидана

Фаворитом на эту роль является 50-летний Зинедин Зидан. Французский специалист уже практически два года не работает. Последним клубом в его карьере был как раз мадридский "Реал". 

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан продолжает заниматься спортом. Фото: instagram.com/zidane/

Зидан уже дважды тренировался "бланкос", помимо этого он оставил след в истории клуба и в качестве футболиста. С "Реалом" Зинедин трижды выигрывал Лигу чемпионов в качестве наставника и два раза побеждал в чемпионате Испании. 

После ухода из "Реала" в 2021 году Зидан заявил, что хочет поработать в сборной Франции. Его мечта не осуществилась из-за того, что наставник "трехцветных" Дидье Дешам останется на своем посту еще как минимум полтора года. Предложения от других клубов Зинедину не интересны. Но он вполне может снова вернуться в "Реал", в составе которого появилось много молодых и перспективных игроков. 

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