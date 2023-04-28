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У Роналду проблемы в "Аль-Насре": португалец может досрочно уйти из клуба

28 апреля 2023 09:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Роналду проблемы в Аль-Насре — португалец может уйти из клуба
Криштиану Роналду на разминке. Фото: instagram.com/alnassr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, в котором выступает Криштиану Роналду, ждут серьезные перемены. Председатель совета директоров Мусалли Аль-Муаммар подал в отставку с поста президента. 

Это решение было принято на фоне недовольства болельщиков и ухудшения атмосферы в команде, сообщает Saudi Gazette.

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"Аль-Наср" проиграл два поединка за одну неделю. Команда все еще борется за чемпионский титул с "Аль-Иттихадом", но теперь отстает от лидера на шесть очков. И при этом у главного конкурента еще есть поединок в запасе. 

Также "Аль-Наср" прекратил борьбу в национальном кубке. Не так давно в команде появился новый тренер, поскольку предыдущий наставник был уволен после конфликта с футболистами. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду после матча. Фото: instagram.com/alnassr/

Что изменится для Роналду?

Ожидается, что отставка Аль-Муаммара будет принята в ближайшие два дня. Изменения произойдут и в совете директоров клуба. Аль-Муаммар возглавлял клуб с 1 апреля 2021 года. Перед этим он занимал должность главой лиги Саудовской Аравии.

Мусалли Аль-Муаммару приписывают разочарование в Криштиану Роналду. Якобы председатель совета директоров "Аль-Наср" жалеет о том, что предложил контракт португальцу, из-за которого испортилась атмосфера в команде. Но подтверждения этому тезису нет. Однако новый руководитель клуба из Саудовской Аравии может иначе отнестись к главной звезде "Аль-Насра". 

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