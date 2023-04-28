Роналду має проблеми в Аль-Насрі — португалець може піти з клубу

Кріштіану Роналду на розминці. Фото: instagram.com/alnassr/

Попереду у клуба "Аль-Наср" із Саудівської Аравії, в якому виступає Кріштіану Роналду, серйозні зміни. Голова ради директорів Мусаллі Аль-Муаммар подав у відставку з посади президента.

Це рішення було ухвалене на тлі невдоволення вболівальників та погіршення атмосфери в команді, повідомляє Saudi Gazette.

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"Аль-Наср" програв два поєдинки за один тиждень. Команда все ще бореться за чемпіонський титул із "Аль-Іттіхадом", але тепер відстає від лідера на шість очок. І при цьому головний конкурент ще має поєдинок у запасі.

Також "Аль-Наср" припинив боротьбу у національному кубку. Нещодавно в команді з'явився новий тренер, оскільки попередній наставник був звільнений після конфлікту з футболістами.

Кріштіану Роналду після матчу. Фото: instagram.com/alnassr/

Що зміниться для Роналду?

Очікується, що відставка Аль-Муаммара буде ухвалена в найближчі два дні. Зміни відбудуться й у раді директорів клубу. Аль-Муаммар очолював клуб із 1 квітня 2021 року. Перед цим він обіймав посаду головою ліги Саудівської Аравії.

Мусаллі Аль-Муаммару приписують розчарування у Кріштіану Роналду. Нібито голова ради директорів "Аль-Наср" шкодує, що запропонував контракт португальцю, через який зіпсувалася атмосфера в команді. Але підтвердження цієї тези немає. Однак новий керівник клубу із Саудівської Аравії може інакше поставитися до головної зірки "Аль-Насра".

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