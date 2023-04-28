Усик знову приїхав на фронт та постріляв по окупантах — відео

Український боксер Олександр Усик. Фото: УНІАН/Володимир Гонтар

Український боксер, чемпіон у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA и IBF Олександар Усик відвідав позиції ЗСУ на передовій. Спортсмен не просто поспілкувався з військовими, але й взяв до рук зброю.

Відповідні фото та відео виклав у себе в Instagram один з українських захисників, повідомляє Новини.LIVE.

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Олександр Усик навідався в гості до українських захисників на фронт, аби підтримати моральний дух хлопців. Один із військових опублікував фотомозаїку, на якій боксер стріляє з гармати.

Усик стріляє по позиціях окупантів. Фотомозаїка: Instagram/illich_illich_illich

Окрім фото, в мережі шириться відео, на якому Олександр Усик стріляє по позиціях окупантів.

Раніше цей же військовий опублікував світлину з українським чемпіоном та повідомив, що спортсмен попав під ворожий обстріл.

Олександр Усик на передовій. Фото: Instagram/illich_illich_illich

"Подарував Усику свій патч. Перечекали кілька прильотів. Такий вечір. Радий був бачити", — зазначено під фото.

Де саме побував Олександр Усик — невідомо. Зі зрозумілих причин цю локацію не вказують.

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