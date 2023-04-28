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Усик знову приїхав на фронт та постріляв по окупантах: відео

28 квітня 2023 11:56
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Усик знову приїхав на фронт та постріляв по окупантах — відео
Український боксер Олександр Усик. Фото: УНІАН/Володимир Гонтар
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Український боксер, чемпіон у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA и IBF Олександар Усик відвідав позиції ЗСУ на передовій. Спортсмен не просто поспілкувався з військовими, але й взяв до рук зброю. 

Відповідні фото та відео виклав у себе в Instagram один з українських захисників, повідомляє Новини.LIVE.

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Усик на фронті 

Олександр Усик навідався в гості до українських захисників на фронт, аби підтримати моральний дух хлопців. Один із військових опублікував фотомозаїку, на якій боксер стріляє з гармати. 

Скрін
Усик стріляє по позиціях окупантів. Фотомозаїка: Instagram/illich_illich_illich

Окрім фото, в мережі шириться відео, на якому Олександр Усик стріляє по позиціях окупантів. 

Раніше цей же військовий опублікував світлину з українським чемпіоном та повідомив, що спортсмен попав під ворожий обстріл. 

Скрін
Олександр Усик на передовій. Фото: Instagram/illich_illich_illich

"Подарував Усику свій патч. Перечекали кілька прильотів. Такий вечір. Радий був бачити", — зазначено під фото.

Де саме побував Олександр Усик — невідомо. Зі зрозумілих причин цю локацію не вказують. 

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