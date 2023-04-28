Мудрик будет прогрессировать — Лэмпард дал характеристику украинцу

Лэмпард дает установку Мудрику. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Главный тренер английского "Челси" Фрэнк Лэмпард не сомневается в таланте Михаила Мудрика. Наставник уверен, что украинец принесет пользу команде.

Тренер рассказал, как помогает Мудрику освоиться на "Стэмфорд Бридж", сообщает The Guardian.

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Перспективы Мудрика в "Челси"

С момента переезда на "Стэмфорд Бридж" Михаил Мудрик сыграл за "Челси" в Премьер-лиге 11 матчей и сделал две результативные передачи. Он до сих пор не забил ни одного гола в составе лондонцев.

Мудрик борется с Баптистом. Фото: REUTERS/David Klein

"Мы знаем, что Мудрику надо больше игрового времени. Продолжается процесс его адаптации в английском футболе. В матче с "Брентфордом" он вышел на поле во втором тайме и достаточно интенсивно отработал.

Но в этом вопросе следует проявлять осторожность. Не надо спешить. Необходимо получить позитивный результат. Мудрик будет получать игровое время, ему важно сохранять спокойствие и просто работать. У этого футболиста есть потенциал", — рассказал Фрэнк Лэмпард.

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