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"Мудрик будет прогрессировать": Лэмпард дал характеристику украинцу

28 апреля 2023 11:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик будет прогрессировать — Лэмпард дал характеристику украинцу
Лэмпард дает установку Мудрику. Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Челси" Фрэнк Лэмпард не сомневается в таланте Михаила Мудрика. Наставник уверен, что украинец принесет пользу команде.

Тренер рассказал, как помогает Мудрику освоиться на "Стэмфорд Бридж", сообщает The Guardian

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Фрєнк Лэмпард не собирается игнорировать Михаила Мудрика и продолжит давать украинцу игровое время. Тренер старается аккуратно интегрировать молодого футболиста в команду. 

Перспективы Мудрика в "Челси"

С момента переезда на "Стэмфорд Бридж" Михаил Мудрик сыграл за "Челси" в Премьер-лиге 11 матчей и сделал две результативные передачи. Он до сих пор не забил ни одного гола в составе лондонцев. 

Михаил Мудрик
Мудрик борется с Баптистом. Фото: REUTERS/David Klein

"Мы знаем, что Мудрику надо больше игрового времени. Продолжается процесс его адаптации в английском футболе. В матче с "Брентфордом" он вышел на поле во втором тайме и достаточно интенсивно отработал. 

Но в этом вопросе следует проявлять осторожность. Не надо спешить. Необходимо получить позитивный результат. Мудрик будет получать игровое время, ему важно сохранять спокойствие и просто работать. У этого футболиста есть потенциал", — рассказал Фрэнк Лэмпард. 

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