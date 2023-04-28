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"Каждый из них почувствует горе": Зозуля эмоционально отреагировал на трагедию в Умани

28 апреля 2023 08:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Каждый из них почувствует горе — Зозуля эмоционально отреагировал на трагедию в Умани
Роман Зозуля помогает ВСУ. Фото: instagram.com/zozulyaroman/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской команды "Райо Махадаонда" Роман Зозуля отреагировал на ночной обстрел Украины. Россияне попали ракетой по жилому дому в Умани, под завалами оказались люди. 

Зозуля дал волю эмоциям в своем официальном Telegram-канале

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В ночь на пятницу, 28 апреля, россияне нанесли очередной ракетный удар по Украине. В ряде городов страны есть жертвы. В Умани одна из ракет попала в жилую многоэтажку, разрушив часть дома. Под завалами до сих пор остаются люди. 

Умань
Последствия обстрела Умани. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Слова украинского футболиста

Футболист Роман Зозуля с 2014 года помогает украинцам отражать агрессию врага. Помимо прочего, игрок рассказывает миру о том, что происходит в его стране. Зозуля прокомментировал новое военное преступление россиян. 

"Ночью пи***асы нанесли ракетный удар по Украине. Снова четыре утра. Снова ракеты. Из 23 ракет — 21 была уничтожена силами ПВО. К сожалению, этого оказалось недостаточно.

Умань… Попадание в жилой, многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые. Обычный дом, где спокойно спали родители и дети. Бабушки и дедушки. Прямое попадание. Разрушение. Изуродованные жизни и квартиры. Боль и уныние.

Российские гниды и дальше остаются безнаказанными.
Нельзя разрешать уродам находиться на международной арене. В спорте, кино, музыке и политике. Выгнать, уничтожить. За все заплатят. Каждый из них почувствует горе", — написал Роман Зозуля. 

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